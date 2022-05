Chi è Valeria Parrella: marito e libri della scrittrice

Valeria Parrella: scopriamo chi è la scrittrice, tra i suoi libri più famosi e i dettagli della sua sfera privata.

Tra i protagonisti della puntata di mercoledì 4 maggio di Oggi è un altro giorno ci sarà anche la scrittrice Valeria Parrella, ospite dunque del salotto pomeridiano di Serena Bortone. Andiamo dunque a conoscerla meglio, dalla sua carriera nel mondo dei libri ai dettagli della sua vita privata.

Chi è Valeria Parrella

Valeria Parrella nasce a Torre del Greco, Napoli, nel gennaio 1974, e cresce a Nocera Inferiore, in provincia di Salerno. Dopo il diploma classico si laurea in lettere all’Università di Napoli e poi si specializza in interprete della lingua dei segni, conseguendo nel 2017 anche il titolo di giornalista pubblicista.

Nel 2003 Valeria esordisce nel mondo editoriale con una raccolta di sei racconti dal titolo Mosca più balena, premiata come migliore Opera Prima al Campiello. Nel 2005 pubblica un’altra raccolta di racconti, Per grazia ricevuta, che arriva in finale allo Strega e nel 2007 inizia anche l’attività teatrale, pubblicando Io Clitemnestra, il verdetto, inscenato al Teatro Stabile di Napoli.

Il primo romanzo arriva nel 2009, Lo spazio bianco, che vince il Premio Letterario Basilicata e da cui viene tratto l’omonimo film con Margherita Buy. Nel tempo la donna ha continuato l’attività editoriale e teatrale e vi ha affiancato anche quella giornalistica, scrivendo per Repubblica e L’Espresso e curando dall’8 marzo 2006 anche la rubrica dedicata ai libri di Grazia.

Valeria ha tentato anche la via dell’impegno politico, candidandosi alle europee del 2014 co la lista L’Altra Europa con Tsipras e ottenendo 7.000 preferenze circa. Per quanto riguarda la sua vita privata, la scrittrice è sposata dal 2014 con il regista Davide Iodice, attivo soprattutto in campo teatrale, passione che evidentemente accomuna i due coniugi.

