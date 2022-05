Dove vai in vacanza trama cast

Dove vai in vacanza? è un film in tre episodi dal cast stellare: Sarò tutta per te, Sì buana e Le vacanze intelligenti.

Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su un capolavoro come Dove vai in vacanza? Il cast è enormemente ricco, con Alberto Sordi, Ugo Tognazzi, Stefania Sandrelli, Paolo Villaggio e molti altri. Ecco di cosa parlano questi tre episodi.

Dove vai in vacanza trama e cast

Essendo diviso in tre episodi, Dove vai in vacanza? ha tre storie al suo interno, ognuna con un differente cast di grandi attori:

Sarò tutta per te – Enrico pensa bene di trascorrere qualche giorno con l’ex moglie, sperando possa trasformarsi in una serie di momenti romantici. Il suo piano viene però mandato a monte dall’arrivo di amici e anche dell’ex fidanzato di lei.

Sì, buana – Paolo Villaggio propone una versione caricaturale de La breve vita felice di Francis Macomber di Hemingway. Arturo si improvvisa guida turistica per safari africani. Suo malgrado viene coinvolto nell’omicidio del Cavalier Colombi, perpetrato dalla giovane moglie Margherita, che mira al miliardo dell’assicurazione. È tutto raccontato in flashback dallo stesso Arturo. Una storia dal finale sorprendente.

Le vacanze intelligenti – Per la prima volta le vacanze di Remo e Augusta Proietti vengono organizzate dai loro figli. Il relax assoluto viene rimpiazzato da una serie di visite a musei, città e luoghi d’interesse culturale e concerti. A ciò si aggiunge una ferrea dieta e la voglia di stravolgere l’arredo di casa dei due “vecchi”. Lo scontro tra genitori e figli è inevitabile.

Guardando al cast, sono tanti gli attori di spicco presenti in questi tre episodi di Dove vai in vacanza? In Sarò tutta per te vediamo, tra gli altri, Ugo Tognazzi (Enrico) e Stefania Sandrelli (Giuliana). In Sì, buana vediamo Paolo Villaggio (Arturo), Anna Maria Rizzoli (Margherita), Gigi Reder (Dottor. Panunti), Daniele Vargas (Cav. Ciccio Colombi) e Paolo Paoloni (Agente dei Lloyd). In Le vacanze intelligenti, infine, vediamo Alberto Sordi (Remo Proietti) e Anna Longhi (Augusta).