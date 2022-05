Leni Klum chi è la figlia di Briatore: la verità su Heidi

Leni Klum è una celebre modella americana, figlia di Heidi Klum e Flavio Briatore. Ecco cosa sapere su di lei

Leni Klum ha festeggiato un compleanno importante, quello dei 18 anni. Gli auguri di sua madre Heidi hanno fatto il giro del web e non poteva essere altrimenti. Sua madre ha infatti pubblicato un montaggio video sul suo profilo Instagram degno di un biopic low budget. Saranno di certo arrivati anche gli auguri di Flavio Briatore e Seal, ovvero dei suoi due padri. Per capire meglio questa storia, però, dovrete continuare a leggere.

Leni Klum chi è e il famoso fidanzato

Leni Klum è la figlia di Heidi Klum e Flavio Briatore. C’è un motivo se porta soltanto il cognome della madre. Il famoso imprenditore italiano non l’ha infatti riconosciuta. Nata il 4 maggio 2004, Leni Olumi ha seguito le orme della madre, divenendo a sua volta una modella, sfruttando i geni che le sono stati donati. Ha fatto il suo debutto in passerella a 16 anni, per poi essere scelta come testimonial e indossatrice per importanti brand a livello internazionale. Si può dire con certezza che il “marchio di garanzia Klum” funzioni eccome. Giovanissima, ha già debuttato sulla copertina di Vogue Germano, posando in seguito per importanti riviste come Glamour e Harper’s Bazaar.

Leni Klum vive a Los Angeles, dove lavora come modella e sta sviluppando la sua personale carriera di successo. Con un aspetto come il suo e quel cognome, non è da escludere un debutto nel mondo dello spettacolo. È fidanzata con Aris Rachevsky, leggermente più grande di lei, ben noto giocatore di hockey. La sua è un’ampia famiglia. Ha infatti ben quattro fratelli. Uno è Nathan Falco, figlio di Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci. Gli altri sono Lou, Johan e Henry, tutti avuto da Heidi Klum e Seal durante la loro lunga relazione.

Leni Klum padre

Come detto, Leni Klum è figlia di Heidi Klum e Flavio Briatore. Quest’ultimo non le ha però mai fatto da padre. Non l’ha neanche riconosciuta. Il suo vero genitore è stata mamma Heidi, alla quale si è poi aggiunto il celebre cantante Seal, che ha adottato Leni, crescendola come sua figlia. Un legame profondo che la rottura con Heidi non può scalfire.

Briatore ha poi giustificato la propria decisione, sottolineando come un bambino debba crescere in una famiglia. Qualcosa che al tempo lui non avrebbe potuto darle: “Con Nathan Falco è stato diverso. È nato quando potevo godermelo”.

Intervistato da Repubblica, Briatore ha parlato a tutto tondo di sé e dunque anche di sua figlia. Il loro rapporto non è convenzionale, ha spiegato, ma questo non vuol dire che non sia speciale. Ha raccontato di come l’intera famiglia allargata si sia ritrovata a Capri, il che comprende Leni, Heidi, suo marito Tom Kaulitz, Elisabetta Gregoraci e Nathan Falco.

I due fratellastri si erano già conosciuti online prima che Briatore decidesse di rivelare la storia a suo figlio.

Alla fine hanno riunito la grande famiglia: “Adoro Leni e sono davvero orgoglioso di lei. Non è soltanto bellissima ma anche forte e indipendente. È innamorata della vita. Non ho nessun merito in tutto questo e ringrazio Heidi per come l’ha cresciuta. Il nostro problema è la distanza, visto che vive a Los Angeles. Il vero padre che l’ha cresciuta è stato Seal e abbiamo un buon rapporto”.