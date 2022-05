Marco Masini chi è la moglie: quel desiderio non esaudito

Marco Masini: scopriamo chi è la moglie del celebre cantante e tutti i dettagli della sua vita privata.

Marco Masini sarà ospite della puntata di giovedì 5 maggio di Oggi è un altro giorno. Il cantante sarà presente nel salotto di Serena Bortone insieme ai Mons, gruppo musicale protagonista di The Band, dove concorrono proprio con Marco Masini come tutor. Andiamo dunque a scoprire i dettagli della vita privata del cantante.

Marco Masini: chi è la moglie

A quanto risulta, Marco Masini non è sposato e non ha figli, ma il cantante è balzato agli onori delle cronache a causa di una sua relazione con un volto noto della televisione. Si tratta di Aurora Nardozzi, torinese classe 1985 che si è imposta all’attenzione del mondo dello spettacolo con la sua partecipazione a Uomini e Donne, come corteggiatrice del tronista Jack Vanore.

Marco e Aurora si sono conosciuti a una cena di amici in comune e la loro relazione ha avuto inizio nel 2011. Tra i due intercorreva una differenza di ben 21 anni di età, un ostacolo che alla fine si è rivelato fatale per la loro relazione. I problemi tra i due sono emersi quando la coppia ha deciso di convivere, una scelta forzata perché Aurora è stata vittima di un’aggressione e ha deciso dunque di andare a vivere con Masini a Firenze. Nella quotidianità di tutti i giorni sono emerse però le differenze caratteriale dovuto anche allo scarto di età, con Aurora che era nel pieno della giovinezza e Marco che pensava più a un futuro stabile e a una famiglia.

La storia tra i due è quindi giunta a termine e a quanto si sa Masini non si è sposato e non ha avuto figli, anche se gli rimane un po’ il rimpianto visto che, come ha raccontato, ha sempre coltivato il sogno di diventare padre.