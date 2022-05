Benvenuti a Eden 2 si farà? Quando esce la seconda stagione

Benvenuti a Eden è una nuova serie spagnola Netflix. Il suo finale aperto lascia i fan in sospeso e in attesa della seconda stagione. Ecco cosa sappiamo.

Benvenuti a Eden 2 si farà? Giungono notizia da Netflix sulla serie TV spagnola, che si è conclusa dopo l’ottavo episodio con un clamoroso cliffhanger. Ecco le ultime informazioni sulla seconda stagione del teen drama.

Benvenuti a Eden trailer

Benvenuti a Eden 2 si farà?

Due mesi prima dell’arrivo in streaming su Netflix di Benvenuti a Eden, è stato dato il via libera per la lavorazione della seconda stagione della serie TV spagnola. È stata avviata la pre-produzione dello show, come confermato dalla Aragon Film Commission.

C’è grande fiducia da parte della piattaforma per questo titolo, confermato ancor prima di scoprire se l’impatto sul pubblico sarebbe stato positivo o negativo. Ciò vuol dire che Beneventi a Eden 2 è ufficiale? No! Netflix non ha rilasciato comunicati ufficiali, non ancora almeno. Non si esclude del tutto la possibilità che un disastro in termini di visualizzazioni possa far cambiare idea e di fatto portare alla cancellazione dello show. è già accaduto in passato con Alto Mare, di cui era stata annunciata una nuova stagione per poi decidere per la cancellazione.

Benvenuti a Eden 2 quando esce

Stando al programma attuale, le riprese di Benvenuti a Eden 2 dovrebbero avere inizio questa primavera. Non manca molto, dunque, al ritorno degli attori sul set. Ciò vuol dire che la seconda stagione della serie TV spagnola potrebbe fare il proprio esordio su Netflix nella prima parte del 2023.