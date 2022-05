Ip Man: trama e cast

Ip Man è un film di arti marziali orientale del 2008, ispirato a fatti realmente accaduti e con il celebre Donnie Yen. Ecco trama e cast della pellicola.

Vi siete mai chiesti hi avesse addestrato Bruce Lee, il più famoso artista marziale di sempre? Beh, la risposta è nel film Ip Man, diretto nel 2008 da Wilson Yip e con Donnie Yen protagonista. Il film ha generato una fortunata serie di cinque film complessivi.

Ip Man: la trama del film

Foshan, 1935: Yip Man è uno dei più apprezzati maestri di kung fu della città, particolarmente specializzato nello stile del wing chun. Ma nel mondo infuria la guerra, e i giapponesi stanno completando l’occupazione militare della Cina, arrivando infine anche a Foshan. Nel tentativo di assoggettare definitivamente i cinesi e spezzare il loro spirito ribelle, lo spietato generale Miura decide di organizzare una sfida di arti marziali tra i suoi campioni e Yip Man.

Ip Man: il cast del film

Questo è il film che lanciato la carriera internazionale del protagonista Donnie Yen, divenuto una star conosciuta anche in Occidente, al punto da essere recentemente incluso anche in pellicole di Hollywood come Rogue One, xXx – Il ritorno di Xander Cage e Mulan. Vediamo il cast completo.

DONNIE YEN – Yip Man

LYNN HUNG – Cheung Wing-sing

LI CHAK – Yip Chun

HIROYUKI IKEUCHI – Generale Miura

SIMON YAM – Zhou Qing Quan

LOUIS FAN – Jin Shan Zhao

