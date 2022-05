Karma Albe testo e significato canzone

Karma: andiamo alla scoperta del testo e del significato della canzone di Albe, alunno della ventunesima edizione di Amici.

Karma è il nuovo inedito di Albe, alunno della ventunesima edizione di Amici: andiamo a scoprirne il testo e il significato

Karma: il significato del brano di Albe

Canzone dal sound molto leggere ed estivo, in cui il protagonista cerca di fare colpo sulla ragazza amata.

Karma: il testo del brano di Albe

Spegni le luci che

Ai ai ai

Son sotto casa tua che ti aspetto da ore

Ti affacci e m’innamoro

Tipo come Romeo che sta sotto il balcone

Ma tanto so che

La tua schiena non mente

Le tue labbra sono fredde

Come il mare a dicembre

Farò nanana

Canterò ancora per te

Una serenata intera

Per fare atmosfera

Ma tutto torna come il karma

Scende il sole ma poi spunta l’alba

Verrei da te in capo al mondo

Seguendo il tuo sapore mediterraneo

Torni da me come il karma

Ma dai

Ti va se usciamo insieme?

Io elegante in costume

Tu con le gambe nude

Sotto la felpa over

Torneremo la mattina

Dando la colpa al traffico traffico

Questo è un classico classico

Ma

La tua schiena non mente

Le tue labbra sono fredde

Come il mare a dicembre

Farò nanana

Cantero’ ancora per te

Una serenata intera

Per fare atmosfera

Ma

Tutto torna come il karma

Scende il sole ma poi spunta l’alba

Verrei da te in capo al mondo

Seguendo il tuo sapore mediterraneo

Torni da me come il karma

Tutto torna come il karma

Scende il sole ma poi spunta l’alba

Verrei da te in capo al mondo

Seguendo il tuo sapore mediterraneo

Tutto torna come il karma

Scende il sole ma poi spunta l’alba

Verrei da te in capo al mondo

Seguendo il tuo sapore Mediterraneo

Torni da me come il karma