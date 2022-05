Piccola anima Ermal Meta Elisa: testo e significato canzone

Piccola anima: andiamo alla scoperta del testo e del significato della celebre canzone di Ermal Meta realizzata in featuring con Elisa

Piccola anima è una delle canzoni più famose di Ermal Meta, estratta dal secondo album del cantante e che vede la collaborazione di Elisa. Andiamo a vedere il testo e il significato della canzone.

Piccola anima: il significato della canzone di Ermal Meta ed Elisa

La canzone parla dell’amore dal punto di vista femminile, quello di una donna che trova la forza di lasciare un uomo che la fa soffrire e il cui risentimento rinasce con uno che invece la valorizza.

Piccola anima: il testo della canzone di Ermal Meta ed Elisa

Piccola anima

Che fuggi come se

Fossi un passero

Spaventato a morte

Qualcuno è qui per te

Se guardi bene ce l’hai di fronte

Fugge anche lui per non dover scappare

Se guardi bene ti sto di fronte

Se parli piano, ti sento forte

Quello che voglio io da te

Non sarà facile spiegare

Non so nemmeno dove e perché hai perso le parole

Ma se tu vai via, porti i miei occhi con te

Piccola anima

La luce dei lampioni ti accompagna a casa

Innamorata e sola

Quell’uomo infame non ti ha mai capita

Sai che a respirare non si fa fatica

È l’amore che ti tiene in vita

Quello che voglio io da te

Non sarà facile spiegare

Non so nemmeno dove e perché hai perso le parole

Ma se tu vai via, porti i miei occhi con te

Camminare fa passare ogni tristezza

Ti va di passeggiare insieme?

Meriti del mondo ogni sua bellezza

Dicono che non c’è niente di più fragile di una promessa

Ed io non te ne farò nemmeno una

Quello che voglio io da te

Non lo so spiegare

Ma se tu vai via, porti i miei sogni con te

Piccola anima

Tu non sei per niente piccola