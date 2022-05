Cosa guardare nel weekend? Ecco film e serie TV da vedere appena usciti su Netflix, Prime Video, Disney+ e non solo.

Il numero di film e serie TV in streaming è davvero enorme, tanto da spingerci a trascorrere sempre più tempo a consultare le liste, più che a guardare qualcosa. Ecco degli utili consigli su cosa vedere nel weekend, con le ultime uscite.

Netflix film

Ti giro intorno – Se siete a caccia di una storia romantica da guardare sul divano sereni, senza troppe complicazioni, magari in dolce compagnia, questo è il film che fa per voi. Uscito il 6 maggio in streaming su Netflix, propone una dolce storia tra ragazzi, che impareranno a conoscere se stessi nel cuore della notte.

– In uscita domenica 8 maggio, è una commedia da non perdere con Reese Witherspoon e Sofia Vergara. Una coppia incredibilmente divertente, calata in un action che vede una nei panni di un’agente integerrima e l’altra nella vedova di un narcotrafficante che deve testimoniare e necessita protezione.

Netflix serie TV

Summertime 3 – L’estate è quasi alle porte e con Summertime 3 anticipa i tempi. Si tratta dell’ultima stagione dell’amata serie TV italiana. Scopriamo come si conclude la storia tra Summer e Ale.

– Vi siete mai chiesti come sia nato il termine Sindrome di Stoccolma? Tutto merito di un uomo, la cui folle vita viene raccontata in Clark, miniserie basata sulla sua autobiografia, notoriamente poco affidabile.

– Crescendo tendiamo a perdere l’innocenza che avevamo da bambini, divenendo disillusi. I nostri sogni svaniscono. Un incontro speciale, però, potrebbe riaccendere quella fiamma. È quanto accade a una giovane che ha sempre desiderato essere una maga. Scoprirà che la magia è reale grazie a un ragazzo che saprà cambiare la sua vita per sempre.

Prime Video film

Cloud Atlas – Prime Video ripropone un film del 2013, tratto da un omonimo romanzo, diretto da Lana e Lilly Wachowski. Cloud Atlas è una perla fantascientifica che racconta sei storie ambientate in luoghi e soprattutto epoche differenti. Tutte interconnesse da un filo rosso invisibile. Ogni azione ha ripercussioni, siano esse sul presente, passato o futuro, in una concezione del tempo non lineare come siamo abituati a concepirla.

Prime Video serie TV

Naruto – È sempre l’ora di rivivere le avventure di Naruto. Le prime due stagioni dell’anime tratto dal celebre manga sono disponibili in streaming. Cosa state aspettando a tornare nel Villaggio della Foglia?