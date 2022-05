Gianna Nannini in concerto a Torino: scaletta

Continua il tour di Gianna Nannini nei teatri italiani: l’artista fa tappa a Torino, scopriamo le scalette dei concerti.

Continua il tour di Gianna Nanni nei teatri in Italia: dopo i concerti di Parma, Roma, Bergamo e Padova, l’artista si esibirà in due attesissime serate al Teatro Colosseo di Torino. Domenica 8 maggio e lunedì 9 maggio dunque sarà il momento degli show di Gianna Nannini, due concerti previsti originariamente per il 28 novembre al Pala Alpitour e che, con i continui spostamenti dovuti alla pandemia, sono stati riprogrammati per maggio 2022. Dopo Torino, la Nannini continuerà il suo tour facendo tappa a Bologna e Milano, per poi proseguire fino all’atto conclusivo del 20 maggio a Catania, per poi andare in pausa e riprendere con i restanti tre concerti a Trieste, Brescia e Mantova a novembre. Nel suo viaggio nella penisola, la Nannini si esibirà in alcuni dei principali teatri d’Italia, per una serie di concerti veramente molto attesi. Andiamo dunque a scoprire la scaletta dei concerti a Torino.

Gianna Nannini: la scaletta dei concerti a Torino

Tanta attesa per i due concerti di Gianna Nannini a Torino, per uno show che sta raccogliendo grandissimo successo. La cantante porterà sul palco sicuramente le sue canzoni più famose, da Sei nell’anima a Ogni tanto, fino a La fine del mondo e Meravigliosa creatura. Sono tantissimi i successi della carriera di Gianna Nannini, inevitabilmente non trovano tutti posto nella scaletta, ma gran parte saranno eseguiti dalla cantante. Sulla base della scaletta delle canzoni del concerto di Padova, questa dovrebbe essere quella dei concerti di Torino:

1.La differenza

2. Motivo

3.Fenomenale

4. Profumo

5. Ragazzo dell’Europa

6. Scandalo

7. Ogni tanto

8. Notti senza cuore

9. I maschi

10. Vieni ragazzo

11. Amandoti

12. Sei nell’anima

13. Io

14. Fotoromanza

15. America

16. Latin lover

17. Hey bionda

18. Bello e impossibile

19. Una luce

20. You’ve Got a Friend (Carole King cover)

21. Meravigliosa creatura

22. La fine del mondo