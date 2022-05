Hot Pursuit è un film d’azione molto divertente, uscito al cinema nel 2015, diretto da Anne Fletcher, con due protagoniste che funzionano da morire.

Nel 2015 è arrivato al cinema Hot Pursuit. Lo avete visto in sala o recuperato in televisione da allora? Avete modo di rifarvi grazie a Netflix, che propone quest’avventura comica davvero esilarante.

Hot Pursuit trailer

Hot Pursuit trama

Hot Pursuit è noto in Italia con il titolo di Fuga in tacchi a spillo. Dall’8 maggio è disponibile in streaming su Netflix e il nome scelto dalla piattaforma è quello originale. Rose Cooper è cresciuta ammirando il padre, agente di polizia integerrimo. Si può dire abbia trascorso anni sul sedile posteriore della sua volante. Entrata anche lei nelle forze dell’ordine, però, si ritrova a sbrigare compiti nel deposito delle prove. Le viene però affidato finalmente il suo primo incarico.

Un compito apparentemente semplice, dovendo scortare fino a Dallas la moglie di un boss pentito del narcotraffico. Si tratta di Daniella Riva, una donna dall’aspetto decisamente prorompente. Quest’ultima dovrà testimoniare contro un potente signore della droga, ovviamente disposto a tutto pur di fermarla.

L’improbabile si coppia si ritroverà in un’imboscata, costretta a scappare da poliziotti corrotti e killer spietati. I loro caratteri non potrebbero essere più diversi, il che genera numerosi contrasti e qualche colpo di pistola. Dovranno però imparare a collaborare per avere una chance di arrivare integre a Dallas.

Hot Pursuit cast

La coppia di protagoniste è composta da Reese Withersppon e Sofia Vergara, rispettivamente nei ruoli di Rose Cooper e Daniella Riva. Robert Kazinsky è Randy, mentre il capitano Emmett ha il volto di John Carroll Lynch. I detective Hauser e Dixon sono Matthew Del Negro e Michael Mosley. A completare il novero di attori e attrici vi sono Jim Gaffigan (Red), Joaquin Cosio (Vicente Cortez), Vincent Laresca (Felipe Riva), Richard T. Jones (detective Jackson) e Mike Birbiglia (Steve).