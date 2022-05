Matilda De Angelis chi è l’attrice che ha vinto la malattia

Dal debutto in una serie americana al Festival di Sanremo, ecco chi è Matilda De Angelis e tutto quello che c’è da sapere su di lei.

Avete di certo già visto Matilda De Angelis al cinema o in televisione. Nel caso in cui non sapeste esattamente di chi stiamo parlando, di seguito troverete un bel po’ di info su di lei, tanto sul fronte lavorativo (è un’attrice molto apprezzata in Italia e all’estero), quanto su quello privato.

Matilda De Angelis chi è

Nata a Bologna l’11 settembre 1995, Matilda De Angelis è un’attrice di gran successo, la cui carriera sembrava destinata a realizzarsi nel mondo della musica. Aveva iniziato a fare la cantante me nel 2014 qualcuno le suggerisce di presentarsi a un provino per un film con Stefano Accorsi. Viene scritturata e si ritrova a essere la protagonista femminile di Veloce come il vento di Matteo Rovere. Una parte per la quale riceve al Taormina Film Fest il premio come miglior rivelazione. È inoltre candidata ai David di Donatello come miglior attrice protagonista.

Appare nel videoclip di Tutto qui accade dei Negramaro, al fianco di Alessandro Borghi, e viene poi scelta per il ruolo di Ambra nella serie TV Tutto può succedere. Ancora un film, Youtopia, e un videoclip, Felicità puttana dei Thegiornalisti. Sono anni ricchissimi di produzioni, come Il premio di Alessandro Gassmann.

Nel 2020 esce poi in tutto il mondo The Undoing, serie TV americana con protagonisti Nicole Kidman e Hugh Grant. È il suo grande esordio negli USA e non resterà un caso isolato. Nel 2021 ha infatti girato Di là del fiume e tra gli alberi, che l’ha vista impegnata a Venezia in un adattamento di un celebre romanzo di Hemingway, al fianco dell’attore Liev Schreiber.

Matilda De Angelis fidanzato

Il gossip non può che essere una componente importante nella vita di Matilda De Angelis, avvistata dai paparazzi a Roma con Pietro Castellitto. I due sono anche fianco a fianco nel film Netflix Robbing Mussolini. Sono stati avvistati fuori dal set, in quella che potrebbe essere un’uscita tra amici ma che in molti ritengono possa essere una “prova” di relazione. Il settimanale Chi suggerisce possa esserci del tenero ma, per ora, non ci sono altro che due attori amici e complici che scherzano dopo una giornata di lavoro. Staremo a vedere.

Matilda De Angelis malattia

Nel corso della sua vita Matilda De Angelis ha dovuto fronteggiare l’anoressia. È stata proprio l’attrice a volerne parlare, così da proporre un esempio colmo di speranza a chiunque dovesse ritrovarsi in una situazione simile alla sua (decisamente non rara).

“La mia adolescenza è stata segnata dall’anoressia. Più di una causa, a partire dal bisogno d’attenzione e affetto. Era un modo drastico per farmi vedere. Quando hai quindici anni è tutto molto drammatico, dal rapporto con i genitori a quello con il ragazzo che ti piace. È facile finire con il non accettarsi”.

Ha lavorato molto su di sé e questo incubo sembra relegato al passato, anche se deve continuare a lavorare per evitare il suo ritorno. Ha spiegato come oggi tenda a concentrarsi su altro, e non sul suo aspetto fisico. Non si riesce però a uscirne mai del tutto. È un nemico in agguato da qualche parte nella propria mente.