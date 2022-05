Catherine Zeta Jones oggi: come è diventata l’attrice moglie di Michael Douglas

Catherine Zeta Jones è una grande star di Hollywood, celebre anche per il suo matrimonio con il collega Michael Douglas, ma com’è oggi l’attrice britannica?

A cavallo tra gli anni Novanta e Duemila, Catherine Zeta Jones si è affermata come una dei maggiori sex symbol dell’industria del cinema e una delle attrici più richieste e di successo a Hollywood. A partire dal suo ruolo di protagonista femminile ne La maschera di Zorro (1998), che le ha dato la notorietà internazionale), l’interprete gallese ha partecipato a film come Alta fedeltà, Traffic, Chicago (per cui ha vinto l’Oscar), The Terminal e Ocean’s Twelve, solo per fare qualche esempio.

Oggi, gli anni sono passati anche per lei, anche se tutt’oggi resta legata al collega Michael Douglas, che ha sposato nel 2000 e da cui ha avuto due figli, Dylan Michael e Carys Zeta, rispettivamente di 22 e 19 anni. Oggi, Catherine Zeta Jones ha 52 anni: vediamo com’è diventata l’attrice britannica.

Cosa fa oggi Catherine Zeta Jones

Nel corso dell’ultimo decennio, le sue apparizioni cinematografiche si sono fatte via via più rare: l’ultimo suo film è infatti L’esercito dei papà, uscito nel 2016. Tuttavia, Catherine Zeta Jones ha continuato a lavorare soprattutto in televisione (ha preso parte al film tv La signora della droga di Guillermo Del Toro, nel 2018, e successivamente nelle serie Queen America e Prodigal Son) e a teatro (The Children’s Monologues, nel 2017).

Il suo matrimonio con Michael Douglas va ancora avanti dopo 22 anni, anche se nell’estate del 2013 si era parlato di un possibile divorzio. La coppia è però riuscita a risolvere i propri problemi, e nel febbraio 2014 i due hanno rinnovato la propria unione con secondo matrimonio.