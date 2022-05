How I Met Your Father è la serie spin-off della comedy cult How I Met Your Mother, quando esce in Italia?

Negli Stati Uniti l’esordio di How I Met Your Father, sitcom spin-off con Hilary Duff, è avvenuto il 15 febbraio 2022. In Italia si è dovuto attendere un bel po’ prima di poter apprezzare gli episodi della prima stagione, che sono quasi pronti per lo streaming.

How I Met Your Father dove vedere

La prima stagione di How I Met Your Father (la sitcom è già stata rinnovata per una seconda stagione) comprende un totale di 10 episodi. Questi saranno disponibili in streaming sulla piattaforma Disney+. Occorre però precisare come il titolo rientri nel catalogo più ampio di Star, quello rivolto a un pubblico più maturo. Per poter vedere lo show occorre dunque attivare l’abbonamento completo, un po’ più costoso, per poi sfruttare l’app di Disney+ su ogni dispositivo: smartphone, tablet, computer, console e Smart TV.

How I Met Your Father trailer

How I Met Your Father quando esce

Tre mesi d’attesa per il pubblico italiano. Chiunque voglia tornare a vivere le atmosfere dell’amata sitcom americana, How I Met Your Mother, dovrà avere ancora un po’ di pazienza. How I Met Your Father farà il proprio esordio in Italia su Disney+ mercoledì 11 maggio 2022. Tutti gli episodi saranno disponibili in tale data. Non sarà dunque necessario dover attendere 10 settimane per poi godere dell’intera storia. Inutile dire che questa comedy è il titolo perfetto per una sessione di binge watching. Gli appassionati non attendono altro.