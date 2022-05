Isola dei famosi 2022 Alvin svela perché non c’è Blind poi il commento

Blind è assente anche nella puntata dell’Isola dei Famosi 2022 del 9 maggio. Alvin svela i dettagli sulle sue condizioni di salute

Blind è stato assente in questi giorni dal daytime dell’Isola dei Famosi 2022 e non è tornato nemmeno per la quindicesima puntata andata in onda il 9 maggio. Sia da parte dei naufraghi che dai telespettatori, è salita la preoccupazione che il rapper di X Factor potesse stare male o addirittura aver abbandonato anzitempo il reality. All’inizio diretta lo stesso inviato in Honduras, Alvin, ha subito preso parola per spiegare nel dettaglio perché Blind è assente e come sta. Il naufrago non c’è in Playa Palapa e nel daytime non perché ha problemi alla caviglia.

Come ricorderete, nella scorsa puntata dell’Isola dei Famosi 2022 aveva riscontrato un problema proprio alla caviglia perché si era fatto male durante la prova leader. Sospiro di sollievo, nessun problema muscolare tale da abbandonare il reality. Blind non è presente perché soffre di una infezione cutanea, ovvero un problema alla pelle tipo eritema che non gli permette di esporsi al sole e alla salsedine. Resterà qualche giorno in osservazione in albergo, in attesa di rientrare in gara.

Non è mancato subito il commento in studio e della conduttrice Ilary Blasi, sempre attenta alla salute dei naufraghi. Nulla di cui preoccuparsi anche perché si può recuperare il tempo perduto visto che l’Isola dei Famosi 2022 finisce il 27 giugno.