Coez in concerto a Bologna: scaletta

Ci facciamo sempre più vicini alla fine del Volare Tour di Coez: scopriamo la scaletta del concerto di Bologna

Siamo ormai nell’ultima settimana del Volare Tour di Coez. Martedì 10 maggio l’artista si esibisce all’Estragon di Bologna, per poi andare in scena giovedì a Parma e infine chiudere con due concerti nel weekend a Torino. È stato un tour lungo, che ha segnato il grande ritorno sulle scene di Coez, un’avventura che ha unito due tour originariamente concepiti come separati, quello nei piccoli club volto a celebrare i primi luoghi in cui si è esibito l’artista, e quello nei club più grandi. È stato un lungo viaggio, che si appresta ad arrivare alle tappe finali, come quella di Bologna: andiamo a scoprire la scaletta dello show.

Coez, la scaletta del concerto a Bologna

Come avvenuto negli altri concerti del tour, Coez darà ampio spazio alle canzoni del suo ultimo album, Volare, che dà il nome all’intero tour. Spiccano i singoli di successo Come nelle canzoni e Occhi Rossi, ma anche Wu-Tang e Flow Easy, che insieme a Fra le nuvole avranno il compito di aprire lo show. Non mancheranno poi chiaramente anche i grandi successi della carriera di Coez, da La musica non c’è a Lontana da me, fino a È sempre bello e Ali sporche, la canzone che di fatto ha lanciato la carriera dell’artista.

Ecco dunque quali sono le canzoni che costituiscono la scaletta del concerto di Coez a Bologna:

Wu-Tang

Fra le nuvole

Flow Easy

Le luci della città

Ol’ Dirty

Occhiali scuri

Sesso e droga

Jet

Come nelle canzoni

Cerchi con il fumo

Crack

Faccio un casino

Bomba a mano

Occhi rossi

E yo mamma

Margherita

Domenica

Niente che non va

Le parole più grandi

Ali sporche

Lontana da me

È sempre bello

La musica non c’è

Faccia da rapina