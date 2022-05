Eurovision 2022, dove si fa: Village Valentino e Pala Alpitour, meraviglie da scoprire

Alla scoperta dell’Eurovision 2022 a Torino e delle sue location: Village Valentino e Pala Alpitour, ecco dove si svolgerà la kermesse canora europea.

Inizia l’Eurovision Song Contest 2022, la 66a edizione del festival canoro europeo, che si terrà eccezionalmente in Italia dopo la vittoria dell’anno scorso dei Maneskin. La città di Torino è pronta a ospitare la competizione, focalizzata tra due location principali: andiamole a scoprire entrambe!

Le location dell’Eurovision a Torino: il Village Valentino

La location all’aperto dell’Eurovision, che fin dal 7 maggio ospita eventi musicali e non per il pubblico ed è assolutamente gratuita ed aperta a tutti. Il Village Valentino, o Villaggio del Valentino, si trova all’interno del Parco del Valentino, una delle zone più note di Torino, posto sulle rive del Po e a breve distanza dalla stazione ferroviaria di Porta Nuova.

Al di là dell’aspetto musicale di questi giorni – che vedrà alternarsi artisti come Ensi, Roy Paci, Paloma, Beba, Mace e altri ancora – il parco è noto per ospitare il caratteristico Borgo Medievale e altri monumenti e opere d’arte, come il busto di Cesare Battisti e la fontana del Ceppi.

Le location dell’Eurovision a Torino: il Pala Alpitour

La location principale, dove si esibiranno gli artisti dell’Eurovision nel corso delle varie serate, e in cui avverrà la premiazione finale, è il Pala Alpitour, noto anche come Pala Isozaki (dal nome del suo creatore, Arata Isozaki) o Palasport Olimpico. La struttura si trova accanto al Parco dei Cavalieri di Vittorio Veneto, nel quartiere di Santa Rita a Torino, a meno di 4 km dal Parco del Valentino.

Capace di ospitare oltre 14.000 persone, il Pala Alpitour è una delle strutture coperte a uso sportivo più grandi d’Italia, ed è stata realizzata per le Olimpiadi invernali del 2006, principalmente per il torneo di hockey su ghiaccio. In questi anni, la struttura ha anche ospitato importanti manifestazioni tennistiche: è sede delle ATP Finals del periodo 2021-2025 e ha ospitato delle recenti gare di Coppa Davis.