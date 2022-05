Marius Bear Eurovision 2022 chi è il cantante Svizzera: scandalo NFT

- Advertisement -

Marius Bear è uno dei cantanti che saliranno sul palco dell’Eurovision 2022 nella prima semifinale del 10 maggio. Ecco chi è l’autore di Boys do cry.

Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su Marius Bear. Rappresenterà la Svizzera sul palco dell’Eurovision 2022, che si svolgerà a Torino. Per la prima volta sarà in gara una canzone NFT, Boys do cry.

Marius Bear chi è

Marius Bear è un celebre cantante svizzero nato il 21 aprile 1993. Il suo nome completo è Marius Hugli. Ha studiato meccanica ma poi si è cimentato nel mondo della musica. Nel 2017 si è trasferito a Londra, studiando produzione musicale presso il British and Irish Modern Music Institute. Un anno dopo ha pubblicato il suo primo EP, dal titolo Sanity, giunto alla 36esima posizione nella Schweizer Hitparade, ottenendo il Best Talent agli Swiss Music Awards nel 2019. A dicembre dello stesso anno è poi uscito il disco Not Loud Enough, la cui posizione più alta nella classifica nazionale è stato il 20esimo posto.

Boys do cry testo e significato

Marius Bear ha spiegato il senso che si cela dietro il testo di Boys do cry. Ha sottolineato d’aver lavorato su di sé, imparando ben presto di non doversi vergognare dei propri sentimenti. Questa canzone è un grido per abbattere una barriera fatta di stereotipi sessisti. Un uomo non dovrebbe vergognarsi di piangere o mostrare le proprie debolezze: “Voglio essere ciò che sono, senza dover indossare armature emotive. Intendo incoraggiare il mio pubblico a fare lo stesso”.

Un brano dal messaggio molto potente, che è inoltre la prima canzone NFT nella storia dell’Eurovision. Grazie alla società Soundpickr sarà possibile acquistare Boys do cry come NFT, ovvero token non fungibile, dal cantante svizzero Marius Bear. I ricavi saranno distribuiti tra i titolari dell’NFT e l’artista. Non sono mancate però delle polemiche in merito. Se per l’artista si tratta di un modo per portare la propria musica al suo pubblico in maniera diversa e più diretta, per alcuni è una mossa inquinante. Le criptovalute e gli NFT producono infatti milioni di tonnellate di Co2. Quello che sembra un mercato solo digitale, non lo è affatto.

Ooh, ooh, ooh, ooh

Ooh, ooh

In my room

Lives a boy who could be blue

And you might never know, oh, oh

You think he’s cavalier

He would shed more than a crocodile tear

If you go, oh-oh-oh-oh

Hearts, they get broken

God only knows why

And sometimes aeroplanes fall down from the sky

And mountains, they crumble

And rivers, they run dry

And oh, woah, oh, oh, oh

Boys do cry

When night falls

And the moon is all we see

Don’t fear the wolf that lives in me, oh, oh

You think he’s tough enough

He will cry love ’til the sun comes up

If you go, ooh-ooh-ooh-ooh

Hearts, they get broken

God only knows why

And sometimes aeroplanes fall down from the sky

And mountains, they crumble

And rivers, they run dry

And oh, woah, oh, oh, oh

Boys do cry

And how they cry

Mountains, they crumble

And rivers they run dry

And oh, woah, oh, oh, oh

Boys do cry