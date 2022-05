Eurovision 2022 scaletta prima semifinale 10 maggio

L’Eurovision 2022 di Torino parte martedì 10 maggio con la prima semifinale, in onda su Rai 1. Scopriamo la scaletta ufficiale dei cantanti in gara.

Cosa ci aspetta nella prima serata dell’Eurovision 2022? Alessandro Cattelan, laura Pausini e Mika saranno sul palco del Pala AlpiTour di Torino per questo show internazionale che promette faville. Ecco la scaletta integrale dei 17 Paesi che si esibiranno in questa prima semifinale. Spieghiamo inoltre come funziona il sistema che condurrò alcuni cantanti e gruppi in finale. Mancherà l’Italia in questa prima fase, promossa già a quella successiva. Assente inoltre la Russia, esclusa dall’Eurovision dopo l’avvio della guerra in Ucraina.

Eurovision 2022 scaletta 10 maggio

Martedì 10 maggio si svolge la prima semifinale dell’Eurovision 2022 che, come prevedibile, promette uno spettacolo unico. Una festa di colori che porrà al centro un ventaglio di personalità davvero uniche.

Di seguito riportiamo la scaletta completa:

Ronela Hajati: Sekret (Albania)

Citi Zeni: Eat Your Salad (Lettonia)

Monika Liu: Sentimental (Lituania)

Marius Bear: Boys do Cry (Svizzera)

LPS (Last Pizza Slice): Disko (Slovenia)

Kalush Orestra: Stefania (Ucraina)

Intelligente Music Project: Intention (Bulgaria)

S10: De Diepte (Paesi Bassi)

Zdob şi Zdub & Fraţii Advahov: Trenuleţul (Moldavia)

MARO: Saudade saudade (Portogallo)

Mia Dimšić: Guilty Pleasure (Croazia)

Reddi: The Show (Danimarca)

LUM!X & Pia Maria: Halo (Austria)

Systur (Sigga, Beta and Elín): Með Hækkandi Sól (Islanda)

Amanda Georgiadi Tenfjord: Die Together (Grecia)

Subwoolfer: Give That Wolf a Banana (Norvegia)

Rosa Linn: Snap (Armenia)

Eurovision 2022 regolamento

Mahmood e Blanco non prendono parte con la loro Brividi alle semifinali. I due vincitori di Sanremo 2022, padroni di casa in questa edizione, sono stati promossi alla finale del 14 maggio 2022. Differente invece il programma per un altro italiano, Achille Lauro, che canterà Domenica nella semifinale del 12 maggio, rappresentando San Marino.

A votare tutte le esibizioni in scaletta dell’Eurovision 2022 sono gli stessi Paesi in gara, più due dei cosiddetti Big Five, Italia e Francia in questo caso. Si determinerà così la classifica dei cantanti che raggiungeranno la fase finale dell’Eurovision. Chi sono i Paesi Big Five? Si tratta di Italia, Francia, Germania, Spagna e Regno Unito.