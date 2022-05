Il terrore al piano di sopra: trama e cast

Il terrore al piano di sopra è un film thriller del 2016 diretto da David DeCoteau, con Jessica Morris e Jason-Shane Scott. Scopriamo trama e cast.

Per una serata da brivido e intrattenimento, Il terrore al piano di sopra può essere il film che fa per voi: diretto da un esperto mestierante dei b-movie come David DeCoteau nel 2016, dura 85 minuti ed è stato distribuito da Lifetime Movie Network.

Il terrore al piano di sopra: la trama del film

Dopo aver scoperto l’ennesimo tradimento del suo fidanzato Mark, Laurie decise di lasciarlo e trasferirsi dalla sorella, che dovendo partire per un viaggio di lavoro in Cina la lascerebbe stare nella sua lussuosa villa, a patto di badare alla figlia diciassettenne Ricki.

Mark, però, non è disposto a lasciar perdere Laurie, così riesce a rintracciarla e a tormentarla per tornare insieme. Allo stesso tempo, però, la donna scopre che nella dependance della villa vive l’affascinante Alan, con cui presto inizia una relazione. Ciò che non sa è che nel passato del suo nuovo compagno c’è un pericoloso segreto.

Il terrore al piano di sopra: il cast del film

In quanto film a basso budget pensato per l’home video, Il terrore al piano di sopra non vanta un cast di grossi nomi, ma tra i suoi interpreti troviamo alcuni caratteristi di Hollywood di una certa fama, come Vivica A. Fox (Kill Bill) ed Eric Roberts (Il cavaliere oscuro).

JESSICA MORRIS – Laurie Valentine

JASON-SHANE SCOTT – Alan

VIVICA A. FOX – Detective Valdez

ERIC ROBERTS – Floyd

DOMINQUE SWAIN – Janice

WILLIAM MCNAMARA – Mark

BRIANNA JOY CHOMER – Ricki

HILARY SHEPARD – Louise