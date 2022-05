Isola dei famosi 2022 quindicesima puntata 9 maggio eliminati e nomination. Chi è uscito ieri sera da Playa Sgamada, chi ha perso al televoto

La puntata di ieri sera dell’Isola dei Famosi 2022 è stata ricca di colpi di scena in particolare per le percentuali delle eliminazioni davvero choc perché nettissime. Partiamo con il dire che è uscita dalla quindicesima puntata del reality tra le nuove naufraghe Fabrizia Santarelli.

L’x boa sorte di Avanti un altro ha perso al televoto contro Maria Laura de Vitis che è stata salvata con il 64% delle preferenze contro il 36% della collega naufraga Conquistadora. Fabrizia è passata così su Playa Sgamada mentre la vincitrice de La Pupa e il secchione e Mercedesz Henger, scelta dai concorrenti, sono su Playa Palapa.

Isola dei famosi 2022 chi è stato eliminato 9 maggio

La puntata di ieri sera dell’Isola dei Famosi 2022, la quindicesima, è iniziata con la lite e la riappacificazione tra Edoardo Tavassi e Nicolas Vaporidis. Dopo si è passati subito al primo eliminato dal reality tra Laura Maddaloni e Lory Del Santo. E’ uscita la moglie di Clemente Russo votata per essere salvata con una percentuale molto bassa il 15%.

Dopo è stato eletto il primo leader Roger che ha vinto ancora una volta una prova di forza. Balduino è stato però criticato dai naufraghi perché non ha diviso la porzione di cibo di Blind assente. Il modello di origini brasiliane ha anche ricevuto un video messaggio da parte della mamma e ha inviato un messaggio a Estefania.

Ha cercato di corrompere un medico per far si che le sue parole d’amore “mi manchi, mi manca dormire con te” arrivassero alla sua bella isolana. Colpo di scena: Estefania ha detto che non è più convinta dei sentimenti che prova per Roger, risentita da come si è rivolto alla sua ex Beatriz. La seconda prova leader è stata vinta da Guendalina che ha segnato il miglior tempo contro Mercedesz Henger.

Isola dei famosi 2022 nomination 9 maggio

Ieri sera all’isola dei famosi 2022 si è passati poi alle nomination. Nella puntata del 9 maggio hanno ricevuto il bacio di giuda Roger da Laura Maddaloni e Maria Laura de Vitis che ha ricevuto anche la nomination della leader Guendalina. Balduino ha invece votato Edoardo.

Nicolas ha nominato Lory che ha ricambiato. Anche il fratello di Guendalina ha votato Lory Del Santo per esclusione perché legato agli altri naufraghi. Marco Cucolo ha seguito la sua compagna nominando Vaporidis, mentre la Del Santo ha ricevuto, oltre a quelle citate, anche le nomination di Nick, Mercedesz Henger e Alessandro. Maria Laura ha invece scelto Nick dei Cugini di Campagna l’ha attaccata sui suoi comportamenti. Carmen Di Pietro si dissocia dal gruppo e ha votato Mercedesz. I due leader Guendalina e Roger hanno invece scelto Marco Cucolo. In nomination vanno quindi Marco, Edoardo, Lory Del Santo e Maria Laura. Quest’ultima a fine puntata è andata a cena a lume di candela con Alessandro che ha scelto lei tra tutti.