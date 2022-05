Laura Pausini canta nel 1993 La solitudine testo italiano e significato

- Advertisement -

Laura Pausini vince Sanremo giovani nel 1993 con La Solitudine. Ripercorriamo la storia della canzone, il testo in italiano e il significato così attuale

Sono trascorsi 29 anni dal trionfo di Laura Pausini al Festival di Sanremo. La cantante conquistò la categoria Giovani grazie alla canzone La Solitudine, diventata in breve tempo un grande classico della musica italiana. Come dichiarato più volte nel corso della sua carriera, Laura Pausini è molto legata a questa canzone che ha ottenuto un eccezionale riscontro anche all’estero. La Solitudine è stata infatti incisa in lingua spagnola e inglese.

La Solitudine la storia della canzone di Laura Pausini

La Solitudine è stata scritta da Pietro Cremonesi e Federico Cavalli, mentre le musiche sono state composte dallo stesso Cremonesi con Angelo Valsiglio. Proprio quest’ultimo conosceva Laura Pausini e aveva capito che la canzone era perfetta per la sua voce. Già provato da altre interpreti, l’esecuzione della cantante romagnola fu subito convincente e spinse Valsiglio e il produttore Marati a puntare su questa versione.

La scintilla tra Laura Pausini e La Solitudine è stata raccontata più volte dalla stessa artista che ha spiegato che in quella fase della vita si rivedeva nel testo della canzone. Inoltre spinse per inserire il nome Marco al posto di Anna, presente nella prima versione, perché all’epoca il suo fidanzato si chiamava proprio così. Una scelta che poi permise a Laura Pausini di interpretare con maggiore pathos il brano. La Solitudine racconta la storia di una ragazza adolescente che deve affrontare il trasferimento in un’altra città del suo ragazzo Marco. Un vuoto da vivere anche nei momenti quotidiani, dal viaggio verso la scuola allo studio che non hanno più senso ora che il ragazzo non è più presente.

A 29 anni di distanza dall’uscita della canzone, Laura Pausini ha raccontato anche un piccolo retroscena su Marco, il fidanzato dell’epoca. La cantante ha spiegato che ricorda ancora la fine della loro storia d’amore e soprattutto il bacio dato da Marco ad un’altra ragazzina. “Posso dire nome e cognome della ragazzina, aula in cui si sono baciati, posizione precisa: sotto la carta geografica dell’Italia” ha spiegato la Pausini rivelando anche che il vero Marco sostiene ancora oggi di non averla tradita.

La Solitudine testo italiano

Marco se n’è andato e non ritorna più

Il treno delle 7:30 senza lui

È un cuore di metallo senza l’anima

Nel freddo del mattino grigio di città



A scuola il banco è vuoto, Marco è dentro me

È dolce il suo respiro fra i pensieri miei

Distanze enormi sembrano dividerci

Ma il cuore batte forte dentro me

Chissà se tu mi penserai

Se con i tuoi non parli mai

Se ti nascondi come me

Sfuggi gli sguardi e te ne stai



Rinchiuso in camera e non vuoi mangiare

Stringi forte a te il cuscino

Piangi non lo sai

Quanto altro male ti farà la solitudine



Marco nel mio diario ho una fotografia

Hai gli occhi di bambino un poco timido

La stringo forte al cuore e sento che ci sei

Fra i compiti d’inglese e matematica



Tuo padre e suoi consigli che monotonia

Lui con il suo lavoro ti ha portato via

Di certo il tuo parere non l’ha chiesto mai

Ha detto un giorno tu mi capirai

Chissà se tu mi penserai

Se con gli amici parlerai

Per non soffrire più per me

Ma non è facile lo sai



A scuola non ne posso più

E i pomeriggi senza te

Studiare è inutile tutte le idee

Si affollano su te



Non è possibile dividere

La vita di noi due

Ti prego aspettami amore mio

Ma illuderti non so



La solitudine fra noi

Questo silenzio dentro me

È l’inquietudine di vivere

La vita senza te



Ti prego aspettami perché

Non posso stare senza te

Non è possibile dividere

La storia di noi due



La solitudine fra noi

Questo silenzio dentro me

È l’inquietudine di vivere

La vita senza te



Ti prego aspettami perché

Non posso stare senza te

Non è possibile dividere

La storia di noi due



La solitudine…