Monika Liu Eurovision 2022 chi è cantante della Lituania come Arisa

Monika Liu è una delle cantanti nella scaletta dell’Eurovision 2022 del 10 maggio. Il suo look ricorda a molti una Arisa prima maniera. Ecco chi è.

Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su Monika Liu, tra le partecipanti dell’Eurovision 2022. Il suo nome è nella scaletta della prima semifinale di martedì 10 maggio. Canta Sentimental e rappresenta la Lituania. Sul web c’è chi la paragona ad Arisa, per il look che richiama quello della cantante italiana al tempo di Sincerità.

Monika Liu chi è

Sul palco dell’Eurovision 2022 salirà anche Monika Liu, cantante dalla Lituania che propone Sentimental e si giocherà le chance per l’accesso alla finale nel corso della prima semifinale del 10 maggio.

È cresciuta in una famiglia di musicisti e si è dunque avvicinata a questo mondo fin da bambina. Ha seguito lezioni di violino e danza classica dall’età di cinque anni. Sapeva che nella vita avrebbe vissuto d’arte in qualche modo. È nata a Klaipeda, in Lituania, il 9 febbraio 1988 e il suo nome completo è Monika Liubinaite.

Iscritta all’Università di Klaipeda, dove ha studiato canto jazz. Si è poi trasferita negli Stati Uniti, a Boston, proseguendo gli studi presso il Berlee College of Music. Nel 2004 si è messa alla prova con una rassegna musicale, Dainų dainelė, vincendo. È in quest’occasione che si è fatta notare. Si è poi trasferita a Londra dopo aver terminato gli studi, lavorando con il produttore Mario Basanov. Il suo debutto è avvenuto nel 2015 e da allora ha pubblicato tre album e svariati singoli. La sua fama è cresciuta sempre più, iniziando anche a lavorare in televisione. È stata infatti giudice di alcuni talent come The Voice, The Masked Singer e I Can See Your Voice.

Sentimental testo e significato

Sentimental è la prima canzone in lituano a competere all’Eurovision dal debutto del Paese nella gara musicale nel 1994. Il brano racconta la sensazione di vedere dei vecchi ricordi tornare a tormentare la mente, soprattutto di notte. Pensieri che la torturano, anche se stanno svanendo fortunatamente.

toc toc

di notte bussa al mio cuore

pieno di voglia

accompagnato da ricordi

un fantasma

tu, sei tu, sei tu

un viso visto tanto tempo fa

perché stai ridendo come un clown

ai miei occhi luccicanti?

i momenti stanno girando come un cerchio nella mia testa

stanno correndo dove sei

un milione di rose come sentimenti

stanno affogando in un mare di nubi

ah

un mare irrequieto si sta increspando

ho lacrime agli occhi

è tutto, non tornerà mai

lui è arrivato come una schiuma bianca

mi ricordo come stavo nel mezzo delle dude di Nida

e salutando un gabbiano

così lontano, tanto lontano

i momenti stanno girando come un cerchio nella mia testa

stanno correndo dove sei

un milione di rose come sentimenti

stanno affogando in un mare di nubi

i momenti stanno girando come un cerchio nella mia testa

stanno correndo dove sei

un milione di rose come sentimenti

stanno affogando in un mare di nubi