Braci by Baru: scopriamo dove si trova il nuovo ristorante di carne alla brace dell’ex gieffino, il menù e i prezzi del locale.

Dopo averlo visto nella casa del Grande Fratello, presto vedremo Barù nella gestione del suo nuovo ristorante, Braci by Barù, pronto a offrire a Milano un’ampia selezione di carne alla brace fino al 31 luglio. Per Barù si tratta del coronamento di una passione che porta avanti sin da bambino: l’ex gieffino ha raccontato che sin da bambino ha imparato a cuocere la carne sulla brace e ora vuole consacrare la sua passione con questo nuovo ristorante, che per il momento sarà solo un esperimento, ma chissà che non possa trasformarsi in qualcosa di più. Andiamo a scoprire dunque tutto sul nuovo ristorante di Barù.

Braci by Baru: location, menu e prezzi

Il ristorante è un temporary restaurant, che sarà aperto fino al 31 luglio a Milano, negli spazi di Canottieri San Cristoforo – Mare Culturale Urbano. Il cuore del menù sarà sicuramente costituito dalla carne, con anche alcune proposte molto particolari come il lampredotto in cocotte o il mix di maiale alla toscana. Non mancheranno i primi, dalla pasta alla Nerano alla pappa al pomodoro, e in occasione del pranzo verranno anche serviti i panini.

Le carni verranno accompagnate anche da una selezione di contorni, da patate e verdure di ogni tipo, rigorosamente cotte alla brace. Non mancano anche le proposte per vegetariani e vegano, con molti primi pensati per loro e anche piatti a tema come la parmigiana di melanzane. C’è spazio anche per qualche pesce, anche se in maniera ridotta rispetto alla carne. Insomma, c’è spazio per tutti nel nuovo ristorante di Baru.

L’ultima sorpresa infine riguarda i prezzi, perché se molti si aspettavano delle cifre alte per poter cenare da Barù, rimarranno sorpresi a scoprire che in realtà i prezzi sono molto accessibili.

Partiamo dagli amanti della pasta, per un primo senza vino e un caffè bastano 10 euro, se si preferisce solo un secondo si sale di poco sui 15 euro. Stessa cifra per acqua e un sostanzioso panino o bun con carne di maiale. La grigliata di carne standard costa intorno ai 20 euro se di maiale, per la tagliata di manzo si spendono 25 euro. I prezzi salgono fino a raddoppiare se si sceglie un vino pregiato o un taglio di carne di lusso come la rubia gallega dai 100 euro in su al kg sia per la Fiorentina che per la costata.