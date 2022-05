Rkomi in concerto a Milano: scaletta

- Advertisement -

Arriva la fine del tour di Rkomi: tre tappe milanesi concluderanno l’avventura del rapper, scopriamo le scalette dei concerti.

Arriva a conclusione il tour nei club di Rkomi, il grande ritorno in scena del rapper dopo lo stop dovuto alla pandemia. Prima del tour, Rkomi veniva da un periodo veramente d’oro, tra l’uscita del suo album Taxi Driver, che è stato un successo clamoroso, e l’esperienza sanremese con la sua Insuperabile che è stato uno dei brani più amati dell’intera kermesse. Rkomi è stato protagonista quindi di tutta una serie di concerti in giro per l’Italia, esibendosi nelle più importanti città della penisola da Torino a Napoli e Roma, per concludere ovviamente a Milano, la città del rapper, con tre concerti assolutamente da non perdere. Mercoledì 11 maggio, giovedì 12 maggio e sabato 14 maggio Rkomi sarà protagonista di tre concerti al Fabrique: andiamo a scoprirne le scalette.

Rkomi, la scaletta dei concerto a Milano

Per questi ultimi tre concerti del tour di Rkomi la scaletta sarà quella proposta anche nelle altre date, con molte canzoni di Taxi Driver più alcuni dei successi del passato. Un mix unico per chiudere al meglio un’avventura incredibile, ma il 2022 di Rkomi deve ancora riservare molte emozioni, perché il rapper, dopo queste date milanesi, tornerà in scena per un lungo estivo, che lo riporterà in giro per l’Italia e che avrà inizio l’11 giugno, ripartendo proprio da Milano.

Ecco dunque la scaletta dei concerti a Milano di Rkomi:

Partire da te

Boogie Nights / Business Class

Luna Piena

Mai più

Cose che capitano

Vuoi una mano

Apnea

Mare che non sei

Diecimilavoci

Blu part. II / Blu

Dove gli occhi non arrivano

Solletico / Novità

Acqua calda e limone

Ridere di te

Cancelli di mezzanotte

Cuore Dollari (64 bars)

10 ragazze

Ossigeno

Paradiso vs. Inferno

Visti dall’alto

Taxi Driver

Nuovo Range

Milano bachata