Konstrakta Eurovision 2022 chi è cantante Serbia: amica di Amy Winehouse

- Advertisement -

Avete mai sentito parlare di Konstrakta? Difficile. Ecco perché siamo qui a spiegarvi chi è la cantane che rappresenta la Serbia a Eurovision 2022.

Conosciamo meglio Konstrakta, che sul palco dell’Eurovision 2022 di Torino canta il brano In corpore sano. Rappresenta la Serbia durante la seconda semifinale del 12 maggio 2022. Ecco tutto quello che c’è da sapere su di lei, a partire dal suo nome d’arte, basato sul termine inglese constructed, fino a un triste ma intrigante aneddoto su Amy Winehouse.

Konstrakta chi è

Nata il 12 ottobre 1978 a Ignjatovic, in Serbia, non si è subito dedicata alla musica nella propria vita. Ha infatti un passato professionale in architettura. Ha poi capito quale fosse la propria strada e nel 2001 si è dedicata in maniera assidua al proprio sogno, unendosi al gruppo Mistakemitake. Nel 2007 le cose cambiano e co-fonda il gruppo Zemlja gruva, con il quale suona fino al 2019. Due anni fa tutto è cambiato di nuovo, dunque, decidendo di seguire la carriera da solista. Lo ha fatto dopo aver ottenuto un enorme successo con la sua band, soprattutto grazie agli album WTF Is Gruvlend? e Sta stvarno zelis? usciti rispettivamente nel 2010 e 2016.

Il primo singolo da solista è Zvake, cui segue l’anno dopo Neam samana. Nel 2022 ha deciso di prendere parte all’evento canoro serbo che sceglie il partecipante all’Eurovision, vincendo e guadagnandosi la chance di volare a Torino.

Qual è l’aneddoto che la lega a Amy Winehouse? Konstrakta ha aperto il suo ultimo concerto a Belgrado, in Serbia. Era il 18 giugno 2011 e la cantante era visibilmente ubriaca sul palco. La celebre star è in seguito deceduta il 23 luglio 2011.

In corpore sano testo e significato

In corpore sano è una canzone dal testo molto particolare, dal momento che mescola serbo e latino. È la prima volta che accade nella storia dell’Eurovision. Si tratta di un brano sulla salute e l’atmosfera in cui tutti noi viviamo. La cantante ha spiegato come avesse bisogno di un atteggiamento compulsivo da descrivere nella canzone, optando poi per il lavaggio delle mani.

Mente debole in corpo sano.

Qual è il segreto dietro i capelli sani di Meghan Markle

Quale potrebbe essere il segreto

Qual è il segreto dietro i capelli sani di Meghan Markle

Cosa potrebbe esserci

Penso che

Il segreto è l’idratazione profonda

Come dicono

La pelle e i capelli rivelano tutto chiaramente

Ad esempio, occhiaie intorno agli occhi

Fai notare i problemi al fegato

Macchie scure intorno alle labbra potrebbero significare che hai una milza ingrossata

Una milza ingrossata non è buona, non è bella.

Perché un’artista deve essere sana.

Deve essere sana, essere sana

Sii sano, sii, sii, sii

Sii sano, sii sano

Sii sano, lei deve, deve, deve.

È una tale fortuna che

Il sistema nervoso autonomo esista

Quindi non devo controllare i miei battiti cardiaci

Perché il cuore batte, batte da solo

Belle giornate, colori accesi della gonna sul mio corpo

Della mia gonna, il mio cane e io

Stiamo facendo una passeggiata, contando i nostri passi

La gonna mi avvolge la gamba, stiamo facendo una passeggiata e questo è

E non deve essere per forza migliore, il cuore batte da solo

Mi fido di lui, che batte da solo

Mi fido di lui, che batte, che io respiro

Dio mi dà salute, Dio dà salute, Dio dà salute

Non ho l’assicurazione sanitaria.

Quindi come mi monitoreranno

Come si prenderanno cura di me

Un’artista è invisibile

Non puoi vedermi, è magico.

Un’artista può essere sana.

Può essere sana, essere sana

Sii sano, sii, sii, sii

Sii sano, sii sano

Sii sana, potrebbe essere, potrebbe essere, potrebbe essere.

In un corpo sano, in un corpo sano

In un corpo sano, in un corpo sano

In un corpo sano, in un corpo sano

Il corpo è sano, quindi cosa facciamo adesso

Una mente malata in un corpo sano

Un’anima triste in un corpo sano

Una mente disperata in un corpo sano

Una mente spaventata in un corpo sano

Quindi, cosa facciamo ora.