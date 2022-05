Pechino Express 2022 finalisti chi sono: pronostici vincitore

- Advertisement -

Pechino express 2022 chi sono i finalisti in gara questa sera che si contendono la vittoria finale. I favoriti e i pronostici sulla classifica tra Sciacalli e Pazzeschi

La finale di Pechino Express 2022 va in onda questa sera su Sky uno. I finalisti sono gli Sciacalli, ovvero Fru e Aurora Leone dei The Jackal, i Pazzeschi Victoria Cabello e Paride Vitale e mamma e figlia Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni. I concorrenti rimasti in gara fino all’ultima puntata hanno percorso gli ultimi km e hanno affrontato la prova conclusiva del percorso de la Rotta dei Sultani: la Dubai Experience. Chi vince il road reality è la coppia che arriva per prima sul tappeto rosso e per riuscirci hanno sfidato tempo e ostacoli in una cornice particolarmente insidiosa.

Questa sera nell’ultima puntata di Pechino Express 2022 la prima tappa che hanno percorso i finalisti è la terrazza stratosferica della Palm Tower con un percorso fino al giardino dell’Emirates Grand Hotel. Stando alle anticipazioni sulla finale del reality a metà strada è stata eliminata la prima coppia. Il testa a testa per la vittoria finale è lungo i poli principali della bella Dubai: The Green Planet, la spiaggia locale, Al Bastakiya e infine il City Walk. Solo un duo di concorrenti è risuscita a superare l’ultima prova e a toccare il tappeto rosso. Secondo gli spoiler su chi ha vinto Pechino Express 2022 la proclamazione dei vincitori è stata a dir poco emozionante. Ricordiamo che anche nell’edizione di quest’anno il montepremi è stato devoluto in beneficenza, in questo caso a Medici senza Frontiere.

Passiamo ai pronostici sui vincitori di Pechino Express 2022. I favoriti sono gli Sciacalli. Fru e Aurora Leone si sono dimostrati la grande rivelazione di questa edizione del reality e sembrano essere i più quotati alla vittoria. Non hanno i favori dei pronostici invece a sorpresa i Pazzeschi. Victoria Cabello e Paride Vitale non sono sembrati sottotono nelle ultime prove. Incognita invece su Mamma e figlia Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni outsider che si sono dimostrate fortissime nel gioco.