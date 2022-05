We Are Domi Eurovision 2022 chi è la band Repubblica Ceca: tifano Italia

- Advertisement -

In rappresentanza della Repubblica Ceca sul palco dell’Eurovision ci sarà la band We Are Domi: scopriamo chi sono e i legami che hanno con l’Italia.

La band We Are Domi ha l’occasione di esibirsi sul palco dell’Eurovision Song Contest 2022 in rappresentanza della Repubblica Ceca. La band dunque sarà protagonista a Torino, nel paese con cui conservano dei legami importanti. Si può dire infatti che i We Are Domi siano sostenitori della musica italiana: uno dei componenti, Dominika, ha ammesso pubblicamente di apprezzare molto Brividi, il brano rivale all’Eurovision con cui concorrono Mahmood e Blanco, e inoltre la band ha partecipato a un Festival dove c’erano anche i Maneskin, ammettendo di aver coronato un sogno. Andiamo dunque a conoscere meglio il gruppo e la loro canzone Lights off.

Eurovision 2022: chi sono i We Are Domi

Repubblica Ceca e Norvegia uniscono le forze nei We Are Domi: la cantante ceca Dominika Haskova e i musicisti norvegesi Casper Hatlestad e Benjamin Rekstad hanno formato la band e a Praga hanno costruito il proprio successo. Il tre si sono conosciuti a Leeds, durante gli studi al Conservatorio musicale. Dopo la fine degli studi, i tre sono andati a Praga e hanno formato il gruppo che inizialmente si chiamava semplicemente Domi, ispirato al nome della cantante Dominika. Il nuovo nome viene accreditato nel dicembre 2021 e il gruppo di conquista la possibilità di partecipare all’Eurovision vincendo l’Eurovision Song CZ col brano Lights Out.

Lights Off: il testo della canzone dei We Are Domi

I lost my soul, forgot my way

There’s no mistakes that I’ve not made

Changes hurt and I’m alone

But people say, “My, how you’ve grown”

Try changing jobs, try changing lovers

Changing my furniture, change my bed covers

I’ve changed my heart, but there’s not a chance

So turn the lights off

Where are you now when I miss you?

You’re sailin’ around in my peripheral

Where are you now?

Where are you now?

Where are you now?

Where are you now?

I’ll ring the changes, make a plan

I’m small, but mighty as I can

I’ll build a fortress, I’ll be the wall

I’ll be a queen, invincible

Try changing jobs, try changing lovers

Changing my furniture, change my bed covers

I’ve changed my heart, but there’s no chance

So turn the lights off

Where are you now when I miss you?

You’re sailin’ around in my peripheral

Where are you now?

Where are you now?

Where are you now?

Where are you now?

Once again I’m left without control

I’m far away, but can you hear me call?

Where are you now?

Where are you now when I miss you?

You’re sailin’ around in my peripheral

Where are you now?

Where are you now?

Where are you now?

Where are you now?

Lights Off: la traduzione della canzone dei We Are Domi

Ho perso la mia anima, ho dimenticato la mia strada

Non ci sono errori che non ho fatto

I cambiamenti fanno male e sono solo

Ma la gente dice: “Mio, come sei cresciuto”

Prova a cambiare lavoro, prova a cambiare amanti

Cambio i miei mobili, cambio le mie coperte

Ho cambiato il mio cuore, ma non c’è possibilità

Quindi spegni le luci

Dove sei ora quando mi manchi?

Stai navigando nella mia periferia

Dove sei ora?

Dove sei ora?

Dove sei ora?

Dove sei ora?

Chiamerò le modifiche, farò un piano

Sono piccolo, ma potente come posso

Costruirò una fortezza, sarò il muro

Sarò una regina, invincibile

Prova a cambiare lavoro, prova a cambiare amanti

Cambio i miei mobili, cambio le mie coperte

Ho cambiato il mio cuore, ma non c’è possibilità

Quindi spegni le luci

Dove sei ora quando mi manchi?

Stai navigando nella mia periferia

Dove sei ora?

Dove sei ora?

Dove sei ora?

Dove sei ora?

Ancora una volta rimango senza controllo

Sono lontano, ma mi senti chiamare?

Dove sei ora?

Dove sei ora quando mi manchi?

Stai navigando nella mia periferia

Dove sei ora?

Dove sei ora?

Dove sei ora?

Dove sei ora?