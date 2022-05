Tananai in concerto a Torino: scaletta

- Advertisement -

Tananai parte col proprio tour: andiamo a scoprire la scaletta del primo concerto della tournée che si terrà a Torino.

Uno dei fenomeni mediatici del 2022 è stato senza dubbio Tananai: l’artista, dopo il successo a Sanremo giovani, ha potuto partecipare alla gara dei big del Festival, ottenendo un successo incredibile. Non in termini di piazzamento in classifica, visto che ha chiuso all’ultimo posto, ma assolutamente in termini di risonanza. La sua Sesso occasionale è diventata a dir poco virale e lo stesso Tananai, grazie alla sua attività sui social, è diventato un personaggio amatissimo. Per ultimo, il tweet in cui ha ammesso di aver mantenuto la promessa di farsi vedere all’Eurovision, semplicemente perché durante la pubblicità è passata la sua canzone. Insomma, Tananai è senza dubbio uno degli artisti del momento, specialmente tra il pubblico più giovane, e i suoi concerti sono attesi con trepidazione. Si parte da Torino, con la prima data venerdì 13 maggio al Teatro della concordia a Venaria Reale.

Tananai: la scaletta del concerto a Torino

Essendo il primo concerto del tour, non sappiamo ancora la scaletta che Tananai offrirà ai suoi spettatori. Vedremo senza dubbio la canzone sanremese, Sesso occasionale, ma anche altri grandissimi successi come Baby Goddamn, brano che è stato rivalutato in maniera esponenziale dopo l’avventura sanremese ed è diventato una hit al pari di Sesso occasionale. Non mancheranno poi l’ultimo singolo, Esagerata, o lavori precedenti come Maleducazione: tantissima l’attesa per il primo concerto di questo tour di Tananai.

Dopo Torino, l’artista sarà protagonista a Milano e Roma, per due date completamente sold out e che rappresentano un po’ il cuore del tour del cantante. Tananai sarà protagonista poi di concerti fino a settembre e porterà in giro per l’Italia la sua musica per tutta l’estate, toccando location in praticamente quasi tutti i punti della penisola.