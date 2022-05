Eurovision 2022 Brividi censurata come è cambiata testo

- Advertisement -

Blanco e Mahmood sono pronti a esibirsi con la loro Brividi sul palco dell’Eurovision, ma lo faranno con una versione modificata del brano: scopriamo come.

È arrivato finalmente il momento di Blanco e Mahmood: i due artisti, che rappresentano l’Italia all’Eurovision Song Contest 2022, si esibiranno in finale, dove si sono qualificati di diritto senza passare dalle semifinali. I due porteranno il brano con cui hanno vinto il Festival di Sanremo, Brividi, ma in una versione modificata: scopriamo dunque come si presenta la nuova versione per l’Eurovision.

Blanco e Mahmood: la versione modificata di Brividi

Sabato 14 maggio 2022 è il giorno di Blanco e Mahmood, che nella finale dell’Eurovision proveranno a replicare il successo dello scorso anno dei Maneskin I due però, insieme al produttore Michelangelo, hanno dovuto presentare una nuova versione modificata del brano, per allinearsi alle regole dell’Eurovision. I brani infatti, nella competizione, devono durare al massimo 3 minuti e la durata di Brividi sforava di circa 20 secondi.

La soluzione apportata da Michelangelo è stata quella di tagliare una parte del terzo e ultimo ritornello, che perde 4 versi e così vengono risparmiati i 20 secondi. Nel dettaglio, la struttura originale era questa:

Nudo con i brividi

a volte non so esprimermi

e ti vorrei amare, ma sbaglio sempre

e ti vorrei rubare un cielo di perle

e pagherei per andar via

accetterei anche una bugia

e ti vorrei amare ma sbaglio sempre

e mi vengono i brividi, brividi, brividi

Con i tagli apportati da Michelangelo, l’ultimo ritornello si presenta così:

Nudo con i brividi

a volte non so esprimermi

e ti vorrei amare, ma sbaglio sempre

e mi vengono i brividi, brividi, brividi

Insomma non si tratta di un taglio sostanziale, che permette quindi alla canzone di non perdere la propria struttura e di mantenere la propria identità, riuscendo ad adattarsi alle regole dell’Eurovision.