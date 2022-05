- Advertisement -

La scaletta della finale dell’Eurovision 2022 di stasera sabato 14 maggio: cantanti in ordine di esibizione e Mahmood e Blanco a che ora escono

La finale dell’Eurovision Song Contest va in onda il 14 maggio alle ore 21. Dopo le due semifinali che hanno permesso la qualificazione a 20 concorrenti (10 a sera), si esibiranno anche i cinque paesi fondatori dell’Eurovision: Italia, Germania, Francia, Regno Unito e Spagna. In tutto sono 25 gli artisti che saliranno sul palco del Pala Alpitour di Torino nello show condotto da Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika. Grande attesa per l’esibizione di Mahmood e Blanco con Brividi, canzone vincitrice del Festival di Sanremo 2022. I due artsiti saranno i noni artisti a salire sul palco come da scaletta con ordine di esibizione pubblicata dall’organizzazione.

Gli ospiti della finale dell’Eurovision 2022 sono Gigliola Cinquetti, prima italiana a vincere la manifestazione nel 1964 e i Maneskin, vincitori dell’edizione 2021 e che presenteranno al pubblico il nuovo singolo Supermodel. Per la finale si esibiranno nuovamente Laura Pausini e Mika dopo il duetto della seconda semifinale. Sarà l’occasione per il cantautore di portare per la prima volta dal vivo il nuovo singolo Yo Yo, pubblicato due giorni fa.

Scaletta finale Eurovision 2022: Mahmood e Blanco stasera a che ora

I primi ad esibirsi nella finale dell’Eurovision 2022 sono i We Are Domi rappresentanti della Repubblica Ceca. La Francia debutta con Alvan e Ahez come sesto artista, mentre come detto Mahmood e Blanco sono previsti in scaletta come noni quindi se pensiamo a che ora si esibiscono non prima delle 22. Subito dopo sarà il turno della Spagna con Chanel, mentre la Germania, rappresentata da Malik Harris, canterà come tredicesimo. L’atteso Sam Ryder, tiktoker di successo e che canta per il Regno Unito, salirà sul palco come ventiduesimo. A chiudere la rassegna l’esibizione di Stefan, rappresentante dell’Estonia. Questa la scaletta della finale dell’Eurovision 2022:

01 Repubblica Ceca: We Are Domi – Lights Off

02 Romania: WRS – Llámame

03 Portogallo: MARO – Saudade, Saudade

04 Finlandia: The Rasmus – Jezebel

05 Svizzera: Marius Bear – Boys Do Cry

06 Francia: Alvan & Ahez – Fulenn

07 Norvegia: Subwoolfer – Give That Wolf A Banana

08 Armenia: Rosa Linn – Snap

09 Italia: Mahmood & Blanco – Brividi

10 Spagna: Chanel – SloMo

11 Paesi Bassi: S10 – De Diepte

12 Ucraina: Kalush Orchestra – Stefania

13 Germania: Malik Harris – Rockstars

14 Lituania: Monika Liu – Sentimentai

15 Azerbaijan: Nadir Rustamli – Fade To Black

16 Belgio: Jérémie Makiese – Miss You

17 Grecia: Amanda Georgiadi Tenfjord – Die Together

18 Islanda: Systur – Með Hækkandi Sól

19 Moldavia: Zdob şi Zdub & Advahov Brothers – Trenulețul

20 Svezia: Cornelia Jakobs – Hold Me Closer

21 Australia: Sheldon Riley – Not The Same

22 Regno Unito: Sam Ryder – SPACE MAN

23 Polonia: Ochman – River

24 Serbia: Konstrakta – In Corpore Sano

25 Estonia: Stefan – Hope