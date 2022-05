Isola dei famosi 2022 chi è uscito ieri sera 13 maggio stop e nomination

- Advertisement -

Isola dei Famosi 2022 sedicesima puntata: due eliminati, percentuali e nomination

La sedicesima puntata di ieri sera 13 maggio dell’Isola dei Famosi 2022 ha regalato tante emozioni, discussioni, incidenti e soprattutto nette preferenze dimostrate dalle percentuali del pubblico. La serata è iniziata proprio con i risultati del televoto. Ad essere stato eliminato nella serata di ieri come eliminazione provvisoria è Marco Cucolo.

Il compagno di Lory Del Santo ha ottenuto solo il 12% dei voti, una percentuale che lo condanna all’eliminazione. Grande successo per Edoardo Tavassi che ha conquistato il 58% delle preferenze, Marialaura ha ottenuto il 17% mentre Lory il 13% superando di un soffio il compagno. Marco Cucolo è così passato su Playa Sgamada.

Isola dei famosi 2022 chi è stato eliminato 13 maggio

Prima di lasciare la Palapa, Marco Cucolo ha scelto di dare il bacio di Giuda a Roger Balduino. Arriva poi il turno di Carmen Di Pietro che viene messa alla prova dalla produzione dopo il bacio tra Maria Laura e Alessandro. Per lei cinque cloche tra cui anche una con un piatto di spaghetti che potrebbe avere ogni giorno. In cambio però Carmen non deve disturbare il figlio e Maria Laura nel monolocale preparato per loro. La showgirl accetta per la gioia della coppia.

Successivamente Maria Laura e Mercedesz si sono sfidate nella prova leader. Con mani e caviglie legate devono trascinare solo con la testa un pallone tra sabbia e fango. A vincere è Maria Laura che da leader decide di nominare Lory Del Santo che non la prende bene perché ha difeso proprio la ragazza dalle critiche di Mercedesz che le dava della falsa. La sedicesima puntata dell’Isola dei Famosi 2022 ha visto anche il confronto tra Estefania e Roger, ormai ex coppia del reality.

Tra i due volano stracci con la donna che accusa il modello di essere ancora innamorato di Beatriz, la sua ex, e di aver finto per tutto il tempo. Il confronto tra Edoardo e Nicolas invece è improntato tutto sull’amicizia tra i due che dopo aver vissuto alcuni scontri si sono riappacificati mostrando di avere una grande sintonia e di voler proseguire l’amicizia anche dopo il reality. La prova ricompensa nella sedicesima puntata dell’Isola dei Famosi 2022 in onda ieri sera vede affrontarsi le due spiagge. Roger sfida Clemente Russo con quest’ultimo che vince dopo il ritiro del modello che si infortuna ed è costretto ad andare in infermeria.

Dopo la prova, Mercedesz riceve la sorpresa della mamma Eva Henger, in clinica a causa dell’incidente stradale dove è rimasta coinvolta. Un videomessaggio di supporto che la naufraga accoglie con felicità soprattutto considerando gli screzi avuti con la mamma in passato. La settimana è trascorsa tra discussioni e riflessioni dei naufraghi in particolare su Nick, accusato di essere stratega perché in una prova sulla verità ha deciso di premiare Roger e Nicolas. L’accusa di Edoardo è di incoerenza considerando che proprio i due scelti da Nick sono quelli che il cantante dei Cugini di Campagna ha sempre criticato.

La sedicesima puntata dell’Isola dei Famosi 2022 ha inoltre visto Alessandro diventare leader insieme a Maria Laura. Il figlio di Carmen Di Pietro ha vinto la prova leader contro Edoardo e Nick e ha deciso di nominare proprio quest’ultimo perché anche lui scottato dalla prova verità. Ilary Blasi ha poi lanciato un televoto flash su Playa Sgamada: il meno votato ha dovuto abbandonare il reality. Nonostante l’appello insolito di Licia che ha invitato il pubblico a non votarla per andare via, proprio l’attrice è stata la più votata con il 39% dei voti. Ad essere eliminata dall’Isola dei Famosi 2022 nella sedicesima puntata in onda ieri sera è stata Laura Maddaloni che ha ottenuto solo il 5% dei voti. Le preferenze del pubblico sono state divise così: Licia 39%, Fabrizia 28%, Estefania 20%, Clemente 8% e Laura 5%.

Isola dei famosi 2022 nomination 13 maggio

Prima delle nomination, Alvin avvisa i naufraghi che non potrà essere nominato Roger, ancora in ospedale a causa dell’incidente avuto nella prova leader. Blind, Carmen di Pietro e Nick nominano Nicolas Vaporidis. In particolare sorprende la scelta del cantante de I Cugini di Campagna. Edoardo Tavassi nomina Blind, così come Nicolas. Dopo la sua scelta, l’attore ha ricevuto una lettera dalla sua ragazza Aly che ha letto emozionandosi. E’ toccato poi a Lory Del Santo fare la sua nomination indicando Blind. Ultima naufraga a dare la propria scelta è Mercedesz che decide di nominare Nicolas perché è la persona di cui si fida meno.

Ad andare in nomination sono Lory, Nick, Nicolas (il più votato dai naufraghi) e Blind, quest’ultimo nominato da Alessandro e Maria Laura che sono stati costretti da leader a dare un nome. In realtà i due non erano d’accordo sul nome da fare ma alla fine Maria Laura ha deciso di prendere iniziativa e ha fatto valere la sua preferenza. In realtà Alessandro voleva nominare Mercedesz.