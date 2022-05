Isola dei Famosi 2022 Estefania e Roger smascherati lo confessano

- Advertisement -

All’isola dei famosi 2022 ieri sera nella sedicesima puntata del 13 maggio Estefania e Roger confessano il loro segreto

All’isola dei famosi 2022 ieri sera si è messa la parola fine sulla storia d’amore tra Roger ed Estefania. In Honduras i due naufraghi, all’inizio della sedicesima puntata del 13 maggio su spiagge diverse, sono stati portati su Tana dei Serpenti per un confronto ed è successo l’imprevedibile. La stessa conduttrice del reality Ilary Blasi è rimasta perplessa per la reazione di Roger, impassibile alle parole dure di Estefania, affermando che si aspettava un maggiore coinvolgimento nel cercare convincere la modella Argentina a non lasciarlo e non credere alle parole di Laura Maddaloni.

Chi dal confronto tra Estefania e Roger di ieri sera alla sedicesima puntata dell’Isola dei Famosi 2022 si aspettava abbracci e baci è rimasto deluso come Ilary. La ex coppia dell’Honduras è infatti non solo scoppiata dopo meno di due mesi ma, complice forse la poca lucidità per la fame, si è smascherata da sola. Avete capito bene? Baldino e Bernal hanno confessato: erano una coppia finta che si era messa d’accordo per andare avanti per il gioco. Un amore fake dunque creato per strategia. Per l’esattezza è stato Roger che nella puntata di ieri sera dell’Isola lo ha rivelato mentre Estefania ha parlato di sola attrazione fisica facendo finta di non sentire la verità che il modello brasiliano stava spiattellando in diretta dall’Honduras.

Isola dei famosi 2022 sedicesima puntata 13 maggio: Roger ed Estefania il confronto

L’ammettere di essere stati una coppia fake viene subito dopo una clip in cui Estefania trova il messaggio di Roger in una bottiglia. La reazione di lei non è stata quella che lui poteva immaginare, anzi. Vede nel video di riassunto Laura Maddaloni dire alla Bernal che era palesemente innamorato di Beatriz, che la guardava con gli occhi dell’amore e le dedicava particolari attenzioni come se fossero ancora insieme. Di seguito le dichiarazioni di Estefania nel confronto di ieri sera con Roger nella sedicesima puntata dell’Isola dei Famosi 2022:

Roger vai a quel paese, vali zero per le scelte che hai fatto per il gruppo, hai deluso Beatriz e hai recitato male il tuo show. Mi hai messo in una situazione scomoda, hai super ferito anche lei. Sei cresciuto e devi maturare, come si dice in Argentina hai tanto da lavorare. Non è gelosia è amor proprio. Volevi giocare sporco sei tu che volevi andare avanti con me per gioco. Vuoi prender in giro me e tutta l’Italia. Non sono arrabbiata è così. Bisogna andare avanti perché uomini come lui è pieno il mondo.

Questa la replica di Roger: Brava se credi a Laura stai con lei. Prima di iniziare la relazione con te sapevi tutto e che c’era la possibilità che venisse Beatriz sull’Isola dei Famosi per chiarire. Ho detto giochiamo sulla coppia può piacere e lei c’è stata. Poi è iniziata a piacermi ed ho iniziato ad innamorarmi. Ho parlato di mia madre e mio figlio, mentre non so nulla di lei. Sei tu che hai detto andiamo avanti con la coppia per arrivare fino alla fine.

Ci avete preso in giro, un amore solido come la pastafrolla ha commentato Vladimir Luxuria. Sono due bugiardi entrambi, hanno creato l’amore finto come avevo già detto. Mi ama ma ha paura del giudizio del pubblico ha replicato Beatriz Marino ex fidanzata di Roger.