Ospiti eurovision 2022 finale: sorpresa Maneskin e l’incognita Pausini

Gli ospiti della finale dell’Eurovision Song Contest 2022 già creano attesa. Sorpresa per i fan dei Maneskin giallo sull’esibizione di Pausini e Mika

Gli ospiti del gran finale dell’Eurovision Song Contest 2022 sono pronti a stupire. L’idea è quella di creare una sorti di passaggio di testimone tra il passato della musica italiana e il futuro. Un palcoscenico internazionale come quello del festival europeo della musica non poteva non partire su questa scia ospitando in scaletta l’esibizione di Gigliola Cinquetti. Con il brano “non ho l’età” vinse non solo il Festival di Sanremo del 1964 a 16 anni, la più giovane di sempre, più di Blanco.

Si aggiudicò il gradino più altro dell’Eurovision 1964 trionfando con un brano melodico tipico del sound italiano. Ben 58 anni dopo, stasera torna come ospite della finale dell’evento. Si spoglieranno per pochi minuti dalle vesti di conduttori, come già accaduto, Mika e Laura Pausini. La loro esibizione di apertura è una vera e propria incognita, top secret fino a stasera anche se anticipazioni e spoiler sulla serata conclusiva del festival annunciano un medley di successi di entrambi, con Mika che presenterà la sua nuova canzone. In programma anche un intervento dell’astronauta Samantha Cristoferetti.

Prima della proclamazione del vincitore spazio agli ospiti della finale dell’Eurovision Song Contest 2022 più attesi: i Maneskin. Damiano e compagni sono pronti a regalare una gran sorpresa dedicata ai fan italiani e oltreoceano: la prima performance live de loro ultimo singolo “Supermodel”. Siamo sicuri che saranno i protagonisti della scena, nonostante l’infortunio di Damiano David alla caviglia rimediato a Londra durante delle prove. Il frontman dei Maneskin ha confermato su Instagram che questa sera alla finale dell’Eurovision Song Contest 2022 ci sarà.