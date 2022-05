Gianna Nannini in concerto a Napoli: scaletta

- Advertisement -

Gianna Nannini arriva a Napoli col proprio tour nei teatri italiani: scopriamo la scaletta del concerto della cantante.

Prosegue il proprio tour nei teatri Gianna Nannini, che dopo due date milanesi lo scorso weekend sarà protagonista al Teatro Augusteo di Napoli. Il concerto riunisce le due date originariamente previste per il 19 novembre 2021 al Pala Partenope di Napoli e del 14 marzo 2022 al Teatro Augusteo, location finale di questo concerto. La cantante è giunta alle battute finali del suo In Teatro Tour 2022, visto che poi in settimana sarà protagonista di altri due concerti al sud Italia, nello specifico a Bari e a Catania, prima del grande appuntamento allo stadio Artemio Franchi di Firenze del 28 maggio e la partenza per un lungo tour in Germania che andrà in scena nel mese di giugno, prima poi del ritorno in Italia con le ultime date del tour nei teatri a novembre. Andiamo dunque a scoprire la scaletta del concerto di Gianna Nannini a Napoli.

Gianna Nannini: la scaletta del concerto a Napoli

Il tour di Gianna Nannini è senza dubbio uno degli eventi più attesi e popolari del periodo e la cantante sta regalando grandissimi show in tutta Italia. Ora è il momento di Napoli, pronta ad abbracciare la Nannini e a godersi un’attesissimo concerto. Nella scaletta dello show al Teatro Augusteo, previsto per lunedì 16 maggio, trovano spazio i più grandi successi della carriera della cantante, tantissimi brani che sono rimasti incisi con forza nella storia della musica italiana. Andiamo dunque a vedere, al netto di qualche cambiamento, la scaletta del concerto di Gianna Nannini a Napoli:

La differenza

Motivo

Fenomenale

Profumo

Ragazzo dell’Europa

Scandalo

Ogni tanto

Notti senza cuore

I maschi

Vieni ragazzo

Amandoti

Sei nell’anima

Io

Fotoromanza

America

Latin lover

Hey bionda

Bello e impossibile

Una luce

You’ve Got a Friend (Carole King cover)

Meravigliosa creatura

La fine del mondo