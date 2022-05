Luca Daffrè chi è nuovo naufrago Isola dei Famosi 2022

- Advertisement -

Andiamo a conoscere meglio uno dei nuovi volti della sedicesima edizione dell’Isola dei famosi: chi è Luca Daffrè.

In arrivo importanti novità nella sedicesima edizione dell’Isola dei famosi. Nella puntata di lunedì 16 maggio, il reality show di Ilary Blasi è pronto ad accogliere ben quattro nuovi protagonisti: tra questi c’è Luca Daffrè. Andiamo dunque a conoscere meglio il nuovo naufrago in arrivo nel programma di Canale 5.

Chi è Luca Daffrè

Nato a Trento nel 1995, Luca Daffrè è un ex nuotatore, diventato un volto noto in televisione grazie alla sua partecipazione a Temptation Island e a Uomini e Donne. Nel primo programma ha vestito i panni del tentatore, mentre nel dating show di Canale 5 ha corteggiato due troniste molto famose come Teresa Langella e Chiara Nasti.

Prima dell’arrivo in televisione però nella vita di Luca c’era principalmente lo sport. Daffrè ha frequentato il corso di laurea in Scienze motorie dopo il diploma, dedicandosi al nuoto agonistico. Attività che però nel 2015 mette da parte, per provare a intraprendere la carriera da modello. Si trasferisce quindi a Sidney, per fare ritorno poi a Milano e dare un nuovo impulso alla sua carriera, posando per diversi importanti brand e diventando molto noto grazie alla conoscenza con Fedez, che lo rende protagonista di un suo video musicale e gli garantisce la visibilità che cercava.

Dopo l’esperienza col rapper dunque Luca Daffrè inizia la strada in televisione, con le avventure sopracitate a Temptation Island e Uomini e Donne che lo rendono un personaggio molto amato. Daffrè ha poi consolidato questa fama sui social, soprattutto su Instagram dove vanta oltre 250.000 followers. Ora, per Luca Daffrè arriva la nuova avventura all’Isola dei famosi, dove farà il suo ingresso insieme a Marco Maccarini, Gennaro Auletto e Pamela Petrarolo. Vedremo che impatto avrà l’ex corteggiatore di Uomini e Donne sull’isola.