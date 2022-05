Mahmood in concerto a Torino: scaletta

- Advertisement -

Mahmood torna in Italia per esibirsi a Torino: scopriamo la scaletta del suo concerto nel capoluogo piemontese

Dopo l’avventura all’Eurovision, riprende il tour di Mahmood. Il cantante torna in Italia dopo una prima parte di torunée quasi integralmente in Europa. Mahmood ha aperto il suo tour il 21 aprile, esibendosi a Trezzo sull’Adda, poi è stato protagonista di una serie di concerti in alcune delle più importanti città europee come Parigi, Amsterdam, Londra e Madrid. Ora, dopo l’esperienza all’Eurovision in cui ha ritrovato Blanco, Mahmood è pronto a riprendere il proprio tour da Torino, città in cui è stato protagonista con l’Eurovision e da dove riparte col concerto di lunedì 16 maggio al Teatro della Concordia.

Mahmood: la scaletta del concerto di Torino

Nei scorsi giorni Mahmood è stato protagonista a Torino all’Eurovision Song Contest, esibendosi con Blanco e ricevendo il primo grande abbraccio del pubblico torinese, pronto ora ad accogliere nuovamente l’artista vincitore del Festival di Sanremo. L’esperienza all’Eurovision forse è stata al di sotto delle aspettative per Mahmood, ma all’orizzonte per l’artista c’è la ripresa del tour, che dopo averlo portato in giro per l’Europa lo porterà a esibirsi nelle principali città d’Italia.

Dopo Trezzo sull’Adda, Mahmood riparte dunque da Torino, prima di una doppia attesissima data a Milano e di quella di Roma. Concerti che promettono di essere grandi spettacoli, con i fan pronti ad ascoltare dal vivo per la prima volta i brani di Ghettolimpo, ultimo album di Mahmood, che racchiude grandissimi successi come Inyuasha e Rubini.

Andiamo a vedere quella che, al netto di eventuali variazioni, dovrebbe essere la scaletta delle canzoni del concerto di lunedì 16 maggio al Teatro della Concordia di Venaria, Torino, di Mahmood:

Dei

Ghettolimpo

Klan

Baci dalla Tunisia

Inyuasha

Il Nilo nel Naviglio

Eternantena

Dorado

Remo

Gioventù bruciata

Icaro è libero

Kobra

Rubini

Karma

T’amo

Barrio

Talata

Rapide

Brividi

Soldi