Non siamo soli Alex testo e significato

Non siamo soli: andiamo alla scoperta del testo e del significato del brano del protagonista di Amici Alex.

Durante la finale di Amici Alex ha presentato l’inedito Non siamo soli. La canzone farà parte poi dell’EP di Alex, che uscirà il 10 giugno e che oltre a quest’ultimo inedito contiene anche i brani già noti come Sogni al cielo, che ha già ottenuto la certificazione di singolo d’oro, Accade, Senza chiedere permesso, Ammirare tutto e Tra silenzi. Ora si aggiunge anche Non siamo soli, che l’artista ha presentato durante la finale di Amici e che ha già conquistato il consenso del pubblico. Andiamo a scoprire il testo e il significato di Non siamo soli, il nuovo inedito del protagonista di Amici Alex.

Non siamo soli: il significato della canzone di Alex

La nuova canzone di Alex è una ballata romantica, il cantante invita la persona amata a stargli vicino e a dimostrargli che nella vita non si è soli, ma che il percorso si può affrontare in due, che insieme possono attraversare il cammino e superare tutti gli ostacoli.

Non siamo soli: il testo della canzone di Alex

Dimmi che

siamo già lontani

da ciò che ci ha difesi

ma non da quello che ci ha unito

non siamo soli, soli

non siamo soli, soli

di fronte alla grandezza

di questa vita stessa

dimmi che

il mondo è per due persone

che posso far cadere

nel cuore tutte le cose

dimmi che non esiste il sole

ma è uno specchio che riflette

quel che vede

non siamo soli, soli

non siamo soli, soli

di fronte alla bellezza

a volte di somiglia

dimmi che

il mondo è per due persone

che posso far cadere

nel cuore tutte le cose

dimmi che non esiste il sole

ma è uno specchio che riflette

quel che vede.