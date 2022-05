Bang Bang Baby seconda parte quando esce: ultime puntate

- Advertisement -

Quando esce Bang Bang Baby seconda parte? La prima serie italiana di Amazon Prime Video ha ottenuto un enorme successo e si prepara a tornare.

Finalmente la televisione italiana ha cambiato faccia. Bang Bang Baby è una boccata d’aria fresca ed è la prima serie prodotta nel nostro Paese da Amazon Prime Video. Il successo è stato immediato e ora il pubblico attende i nuovi episodi. Scopriamo quando uscirà Bang Bang Baby seconda parte.

Bang Bang Baby seconda parte trailer

Bang Bang Baby come finisce la prima parte

Non è trascorso molto tempo dall’uscita della prima parte di Bang Bang Baby, ma è bene ricordare come si sia concluso il quinto episodio, così da prepararsi al meglio alla seconda parte della serie su Amazon Prime Video.

Alice è ormai totalmente invischiata negli affari del padre e di quel lato della sua famiglia, dalla quale sua madre ha sempre tentato di proteggerla. Come ha fatto la donna a portarla via? Ha visto la terrificante nonna Lina uccidere suo marito. Nessuno sa cos’è accaduto realmente. Un biglietto di sola andata per uscire dalle loro vite e non essere più cercata.

Alice però, scoperto che il padre era ancora vivo e non morto dopo un attentato alla sua vita in un luna park, lo ha rintracciato. Questi le ha chiesto aiuto, senza alcuno scrupolo. La ragazzina ha dovuto dare alle fiamme il cadavere del politico Ferraù, ucciso dal padre durante una lite. Santo era stato beccato dall’uomo in intimità con sua moglie. Quest’ultima sa cos’è accaduto e accetta di delegare alla bambina il sotterramento del corpo. Ignora del tutto che il marito verrà dato alle fiamme.

I sospetti dei Ferraù aumentano sempre più e Nereo è certo che Santo sia l’assassino. Quando parte del cadavere salta fuori, ha inizio un tremendo scontro a fuoco e una fuga rocambolesca. Se da una parte c’è Nereo con i suoi uomini, dall’altra vi sono padre e figlia, Santo e Alice. Sarebbe dovuta esserci anche Giuseppina ma l’uomo l’ha uccisa per paura che andasse dalla polizia. La protagonista mette all’opera le proprie skill da pilota, semina i nemici ma non riesce a salvare il padre da una ferita mortale. Negli ultimi secondi però vediamo l’uomo riprendersi. I suoi occhi sono illuminati. Sarà una visione dovuta allo schock di Alice o Santo è ancora vivo?

Bang Bang Baby seconda parte quando esce

I primi 5 episodi di Bang Bang Baby hanno fatto il proprio esordio il 28 aprile 2022 su Amazon Prime Video. La serie TV è ispirata a una storia vera, quella della principessa di ‘ndrangheta, di cui abbiamo ampiamente parlato. Vi sono svariati personaggi dipinti su persone reali:

Bang Bang Baby seconda parte è composta da 5 episodi, che potrebbero aprire le porte a una seconda stagione o porre fine al racconto in maniera definitiva. Le nuove puntate escono giovedì 19 maggio su Amazon Prime Video.