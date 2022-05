Le ragazze di Wall Street: trama e cast

- Advertisement -

Le ragazze di Wall Street è un film del 2019 diretto da Lorena Scafaria con Jennifer Lopez protagonista, tratto da una storia vera. Ecco trama e cast.

Tratto da un’incredibile storia vera, Le ragazze di Wall Street si inserisce in quel filone seguito a The Wolf of Wall Street di Martin Scorsese (da cui riprende anche il titolo italiano, ben diverso dall’originale Hustlers). Alla regia c’è Lorena Scafaria, che ha curato anche la sceneggiatura del film.

Le ragazze di Wall Street: la trama del film

Destiny è una ragazza che, per sbarcare il lunario, ha iniziato a lavorare in un locale di spogliarelli di New York, dove conosce la sensuale e popolare Ramona e ne diventa immediatamente la protetta. Purtroppo, è il 2008, e in poco tempo la crisi economica manda a gambe all’aria il loro lavoro, svuotando il locale dei ricchi broker di Wall Street che un tempo lo affollavano.

Ramona e Destiny, vista drasticamente diminuire la loro mole di clienti e quindi i loro guadagni, si accordano con altre loro colleghe per mettere in piedi un piano alternativo: adescare, drogare e poi derubare i ricchi clienti che capitano loro a tiro – poiché solo i più ricchi possono ancora permettersi di venire al locale – vendicandosi in un certo senso delle persone che incolpano della crisi.

Le ragazze di Wall Street: il cast del film

L’attrice più nota del cast è sicuramente Jennifer Lopez, interprete e popstar di successo che per questo ruolo ha anche ricevuto una nomination al Golden Globe. Tuttavia, la vera protagonista della pellicola è Constance Wu, attrice statunitense nota soprattutto per i suoi ruoli nella serie Fresh Off the Boat e nel film Crazy & Rich. Ecco il cast completo di Le ragazze di Wall Street.

CONSTANCE WU – Destiny

JENNIFER LOPEZ – Ramona Vega

JULIA STILES – Elizabeth

KEKE PALMER – Mercedes

LILI REINHART – Annabelle

LIZZO – Liz

CARDI B – Diamond

MERCEDES RUEHL – Mama

TRACE LYSETTE – Tracey

WAI CHING HO – nonna di Destiny

METTE TOWLEY – Justice

MADELINE BREWER – Dawn

FRANK WHALEY – Reese

BRANDON KEENER – Alpha

STEVEN BOYER – Doug

JON GLASER – Mark

G-EAZY – Johnny

DEVIN RATRAY – Stephen

RHYS COIRO – Spencer