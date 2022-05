- Advertisement -

Cip e Ciop Agenti Speciali riporta in televisione i due amatissimi personaggi, in un’avventura che mescola cartoni animati e umani.

La commistione di generi in stile Chi ha incastrato Roger Rabbit ritorna con una migliore qualità e una verve comica al passo con i tempi. Le recensioni internazionali promuovono Cip e Ciop Agenti Speciali, che strizza l’occhio ai nostalgici e fa felice anche il nuovo pubblico, non legato alla serie animata. Ecco dove vedere il film.

Cip e Ciop Agenti Speciali trailer

Cip e Ciop Agenti Speciali trama

Cartoni animati e umani vivono nella Los Angeles dei giorni nostri. È qui che è ambientato il film. Le vite dei due protagonisti sono radicalmente cambiate. Sono trascorsi decenni da quando la loro serie TV di successo è stata cancellata. Cip ha ceduto a una vita ordinaria. Vive in periferia e fa l’assicuratore. Ciop, invece, ha subito un intevento di chirurgia CGI e lavora nel mondo delle convention nostalgiche. È sempre alla disperata ricerca di un modo per tornare a riacciuffare la gloria passata. Quando un ex membro del cast scomparsa nel nulla, i due dovranno ricucire i rapporti e tornare a investigare.

Cip e Ciop Agenti Speciali quando esce

Cip e Ciop Agenti Speciali segna il ritorno in grande stile di due amatissimi personaggi che hanno vissuto il massimo della gloria a cavallo tra gli anni ’80 e ’90. In questo film irriverente, adatto a bambini e adulti (nostalgici e non), si narra una nuova avventura, pur restando in parte legati al passato. Il film è in streaming dalle prime ore del 20 maggio 2022.

Cip e Ciop Agenti Speciali dove vedere

Chiunque volesse regalarsi un bel po’ di sane risate con Cip e Ciop Agenti Speciali non dovrà far altro che accedere al proprio profilo Disney+. Non occorre avere nel pacchetto anche l’aggiunta Star, dal momento che questo titolo fa parte del catalogo base, dedicato anche ai più piccoli. L’app della piattaforma è disponibile su tutti i dispositivi: smartphone, tablet, computer, console e Smart TV.