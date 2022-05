- Advertisement -

Fuck Love Too è il sequel del film olandese del 2019 Fuck Love. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su questa commedia romantica.

Fuck Love Too è un film diretto da Appie Boudellah e Aram van de Rest. Un intreccio di rapporti sentimentali tra gelosia e passione. Un film Netflix disponibile in streaming da venerdì 20 maggio 2022.

Fuck Love Too trama e cast

Ritroviamo Lisa dopo quanto accaduto in Fuck Love, ovvero il primo film di questa serie, uscito nel 2019. È finita la sua storia d’amore con Jim, il che la spinge a tornare in Olanda ormai disillusa. In questa commedia romantica spazio a una serie di coppie che sta fronteggiando delle crisi in ambito amoroso. Tutti loro cercano aiuto e sostegno tra i loro amici, anche se i risultati non sono sempre quelli sperati.

Lisa torna a casa in occasione del funerale di sua nonna. A margine della cerimonia, l’amica Kiki le confessa che sta per sposarsi. Prima del grande passo, però, intende trascorrere una vacanza da sogno con lei e l’altra loro amica, Angela. Ha già in mente la destinazione: Ibiza. Le cose però andranno in maniera diversa da quanto pronosticato. Angela si lascerà coinvolgere in un’avventura con Javier, per poi rendersi conto di come questi sia una persona del tutto differente rispetto alle apparenze. Lisa sarà invece affascinata da Noah, vecchio conoscente d’infanzia che tornerà a frequentare. Si ritroverà però di colpo dinanzi a Jim, pronto a dichiararle i suoi sentimenti.

Guardando al cast di Fuck Love Too, la protagonista Lisa è interpretata da Bo Maerten, mentre la sua migliore amica Kiki è Nienke Plas. A completare il terzetto c’è Angela, che ha il volto di Bettina Holwerda. Jim è invece interpretato da Geza Weisz, mentre Bo e Cindy sono rispettivamente Yolanthe Cabau e Victoria Koblenko.