Ultimo in concerto: date e biglietti tour 2022

- Advertisement -

Presto prenderà il via il tour di Ultimo negli stadi di tutta Italia: andiamo a scoprire le date e tutte le informazioni sui biglietti.

È pronto finalmente a partire il tour di Ultimo negli stadi. Una serie di concerti prevista inizialmente per l’estate 2020, poi spostata al 2021 e infine riprogrammata per il 2022. Dopo i rinvii dovuti alla pandemia, dunque, Ultimo potrà finalmente partire col suo attesissimo tour: scopriamo dunque tutte le date e le informazioni sui biglietti.

Ultimo: le date del tour e i prezzi dei biglietti

Il tour di Ultimo prenderà il via il 5 giugno, con la data zero di Bibbieno. Poi il cantante romano sarà protagonista di diversi concerti nei più importanti stadi d’Italia. Due date al Franchi di Firenze, poi date singole ad Ancona e Torino e ancora un doppio appuntamento al Diego Armando Maradona di Napoli. Si prosegue con Bari e Pescara, due appuntamenti a Catania e poi l’attesissimo concerto al Circo Massimo di Roma, la data nella città d’origine del cantante e quindi particolarmente speciale per lui.

Dopo Roma, Ultimo chiuderà il suo tour con un doppio appuntamento allo stadio San Siro. Dal momento che il tour è stato rinviato diverse volte, i biglietti sono stati venduti da tempo per i concerti e alcune date sono sold out. Per ogni informazione sui prezzi e sulla disponibilità dei tagliandi basta visitare la piattaforma di TicketOne.

Ecco tutte le date del tour di Ultimo:

5 giugno 2022 Bibione, Stadio Comunale

11 giugno 2022 Firenze, Stadio Artemio Franchi

12 giugno 2022 Firenze, Stadio Artemio Franchi

17 giugno 2022 Ancona, Stadio del Conero

22 giugno 2022 Torino, Stadio Olimpico Grande Torino

25 giugno 2022 Napoli, Stadio Diego Armando Maradona

26 giugno 2022 Napoli, Stadio Diego Armando Maradona

30 giugno 2022 Modena, Stadio Alberto Braglia

3 luglio 2022 Bari, Stadio San Nicola

7 luglio 2022 Pescara, Stadio Adriatico

11 luglio 2022 Catania, Stadio Cibali

12 luglio 2022 Catania, Stadio Cibali

17 luglio 2022 Roma, Circo Massimo

23 luglio 2022 Milano, Stadio San Siro

24 luglio 2022 Milano, Stadio San Siro