Isola dei famosi 2022 quando finisce: data

Isola dei famosi: andiamo a scoprire quando finisce la sedicesima edizione dello show condotto da Ilary Blasi

Da diverse settimane ormai l’Isola dei famosi è tornata protagonista in televisione. Lo show è giunto alla sua sedicesima edizione e vede al timone Ilary Blasi, che sta conducendo una stagione molto divertente e apprezzata dello show. Un’edizione che sta convincendo e che quindi ha subito un cambio di programmazione, con il finale che è stato sposato: scopriamo a quando.

Quando finisce l’Isola dei famosi

La sedicesima edizione dell’Isola dei famosi è destinata a intrattenere ancora per un po’ i fan. L’ultima puntata del reality show dovrebbe infatti andare in onda il 27 giugno, un termine che è stato spostato più avanti visto che originariamente era previsto per circa una settimana prima. Un cambio di programmazione in corsa, come avvenuto con l’ultima edizione di un altro reality show seguitissimo di Canale 5: il Grande Fratello Vip.

Questa sedicesima edizione dell’Isola dei famosi ha infatti saputo rialzare la testa dopo che ha registrato un piccolo calo in avvio. Dopo il botto della prima puntata, lo share delle puntate a seguire è calato, con un picco molto basso tra l’ottava e la decima puntata. Da l’, però, l’Isola ha cambiato rotta, lo share è salito in media di due punti percentuali, dal 16% al 18%, non calando praticamente quasi mai sotto questa soglia dalla tredicesima puntata in poi.

Un trend positivo dunque, che probabilmente ha contribuito alla decisione di regalare più spazio allo show, che coi nuovi ingressi e le nuove dinamiche ha saputo riprendere la giusta via e appassionare i fan. L’Isola dei famosi andrà avanti dunque fino al 27 giugno, anche se lo spostamento del termine del programma potrebbe portare all’addio di quei concorrenti che non intendono accettare le nuove condizioni dello show, come potrebbe essere il caso di Alessandro Iannoni.