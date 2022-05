Bruce Springsteen tour 2023 date biglietti prezzi

- Advertisement -

Bruce Springsteen tornerà in Italia con tre attesissimi concerti nel 2023: scopriamo tutti i dettagli sui concerti e sui biglietti per assistervi.

Bruce Springsteen ha annunciato il proprio ritorno in tour nel 2023, una serie di concerti che arriverà anche in Europa, con ben tre date in Italia. Dopo i primi concerti nei palazzetti americani, Bruce Springsteen partirà col tour europeo il 28 aprile, col punto di partenza fissato a Barcellona. Nell’avventura nel Vecchio Continente Bruce Springsteen si esibirà anche in ben tre concerti in Italia: scopriamo dove.

Bruce Springsteen: i concerti in Italia nel 2023

Il cantante statunitense sarà di scena con la The E Street Band giovedì 18 maggio a Ferrara, al Parco Urbano Giorgio Bassani. Poi il cantautore approderà nella Capitale, esibendosi domenica 21 maggio al Circo Massimo di Roma. Infine l’ultima data dell’avventura italiana di Springsteen sarà martedì 25 luglio, nello scenario dell’Autodromo Nazionale di Monza. Tre grandissime location, pronte ad accogliere i moltissimi fan che non vorranno perdersi il ritorno in Italia di una grande superstar come Bruce Springsteen.

Il cantante farà ritorno in Italia a sette anni di distanza dall’ultima volta, quando è stato protagonista con due concerti estivi a Milano e Roma. Come è facile immaginare, è altissima l’attesa per l’uscita dei biglietti, che avverrà come di consueto sul TicketOne o presso i rivenditori autorizzati. Come si può leggere sul sito del rivenditore, i biglietti per le date di Ferrara e Roma saranno messi in vendita a partire dalle ore 10 di giovedì 26 maggio, mentre quelli per Monza saranno disponibili dalle ore 10 del 31 maggio. Ancora non sono noti dunque i prezzi dei tagliandi, che dovrebbero oscillare dagli 80 ai 130 euro, a seconda ovviamente della qualità del posto scelto. Manca pochissimo dunque e sarà possibile acquistare i biglietti per assistere al grande ritorno di Bruce Springsteen in Italia, con tre date pronte a infiammare il pubblico italiano nel 2023.