Isola dei Famosi 2022 chi è stato eliminato ieri sera 23 maggio nominati

All’Isola dei Famosi 2022 chi è stato eliminato ieri sera è uscito con una percentuale beffa. Le nomination hanno diviso i naufraghi

L’Isola dei Famosi 2022 ieri sera è arrivata alla diciannovesima puntata. Le news su chi è uscito nel televoto del 23 maggio parlano di percentuali di voto da vero testa a testa. Non solo, nella serata di ieri i naufraghi hanno dovuto scegliere se lasciare l’Honduras per ritornare in Italia o proseguire fino alla finale del reality prevista per il 27 giugno. Quattro i concorrenti a non aver accettato il prolungamento: il primo è stato Alessandro Iannoni figlio di Carmen Di Pietro. A sorpresa anche Guendalina Tavassi ha lasciato l’Honduras. In Playa Sgamadissima invece hanno deciso di ritirarsi Licia Nunez e Blind. Non sono mancati gli scontri come quello tra Carmen e Gennaro a causa della nomination fatta dalla naufraga nella precedente puntata. Divertenti le prove ricompensa sia per i cheeseburger che per la torta della showgirl che ha compiuto 56 anni di età.

Isola dei Famosi 2022 chi è stato eliminato ieri sera 23 maggio

All’Isola dei Famosi alla diciannovesima puntata non sono mancate le emozioni. Prima le lacrime per l’addio di Alessandro Iannoni e la commovente sorpresa del suo caro amico Edoardo nella Playa Palapa, poi il dolce video di Gaia Nicolini che ha fatto commuovere sua mamma Guendalina. Proprio l’influencer ha deciso di lasciare l’Isola dei Famosi 2022 per motivi personali non accettando così la possibilità di continuare dopo il prolungamento del reality fino al 27 giugno. Nella serata di ieri le frasi da ricordare nel programma condotto da Ilary Blasi sono di sicuro “mamma sei la persona più importante della mia vita” pronunciate da Alessandra a Carmen Di Pietro e “mamma ti voglio bene” detta da Gaia a Guendalina.

Poi è arrivato il momento dell’annuncio della conduttrice su chi è uscito ieri sera dall’Isola dei Famosi 2022. E’ stato eliminato nella puntata del 23 maggio Gennaro Auletto che ha così abbandonato la Palapa per trasferirsi su Playa Sgamadissima. Le percentuali del televoto sono state: Luca 45%, Roger 26%, Estefania 17% e Gennaro 12%. Continuando al riassunto della puntata di ieri sera 23 maggio dell’Isola dei Famosi 2022, di rilevante da aggiungere c’è solo il pentimento di Roger Balduino che ha chiesto scusa ai naufraghi per la sua strategia a volte eccessiva e il diverbio tra Licia Nunez e Fabrizia Santarelli per una pietra trovata dalla modella e ritenuta da lei un portafortuna.

In Playa Sgamadissima sono due i naufraghi che non hanno accettato il prolungamento: Licia Nunez e Blind, entrambi soddisfatti di aver raggiunto la vera finale come da loro sperato. Quindi se vogliamo contare, anche coloro che hanno lasciato il reality, gli eliminati del 23 maggio dell’Isola dei Famosi 2022 sono Gennaro, Alessandro, Guendalina, Blind e Licia.

Isola dei Famosi 2022 chi è in nomination 23 maggio

A vincere la prova leader è stato Luca Daffré che ha battuto nella sfida di forza Pamela Petrarolo, Estefania e Marco Maccarini, l’ultimo a cedere. Con questa vittoria, l’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha ottenuto l’immunità. Anche Lory, Pamela, Estefania e Marco sono immuni perché parte della squadra vincente della prima prova della puntata. Il primo a fare la sua nomination è stato Nicolas Vaporidis che ha scelto Maria Laura perché troppo legato agli altri in lizza. Anche Carmen Di Pietro ha nominato l’ex Pupa, sempre per esclusione.

Maria Laura ha invece di fare il nome di Roger perché non crede nel suo pentimento. Il modello brasiliano ricambia la nomination facendo il nome della ex di Brosio. Anche Edoardo Tavassi va per esclusione e decide di fare il nome di Maria Laura. Stessa scelta da parte di Marco Maccarini. Sulla stessa linea anche Lory del Santo che ha parlato di poca brillantezza da parte di Maria Laura. Estefania ha invece scelto di nominare Roger così come Pamela che non ha stretto ancora con il modello. Il leader Luca Daffrè ha scelto Roger anche se c’è stato un chiarimento dopo i primi giorni complicati tra i due. In nomination vanno quindi Maria Laura e Roger.