Amber Heard chi è l’ex moglie di Johnny Depp

Chi è Amber Heard? Ne avete sentito parlare per il processo con Johnny Depp ma ecco cosa sapere su di lei.

Amber Heard è l’attrice di cui tutto il mondo parla, non per i suoi film ma per il processo per diffamazione che la vede in aula con l’ex marito Johnny Depp. Ecco chi è e cosa sapere su di lei, tra vita privata e carriera.

Amber Heard chi è

Nata il 22 aprile 1986 ad Austin, Amber Heard è una modella e attrice americana. Ha sempre sognato di avere successo nel mondo dello spettacolo. A soli 16 anni ha lasciato la scuola, così da dedicarsi a questo progetto. I suoi genitori l’hanno sempre sostenuta, consentendole di trasferirsi a New York in cerca di fortuna, neanche maggiorenne.

La sua carriera ha inizio nel 2004, quando esordisce al cinema con Friday Night Lights e in televisione con Jack & Bobby. Accumula episodi sul piccolo schermo per qualche anno ma trova il suo spazio soprattutto al cinema. Ha recitato in film come Alpha Dog, Benvenuti a Zombieland, The Rum Diary, Il potere dei soldi, 3 Days to Kill, The Danish Girl e Aquaman.

Amber Heard e Johnny Depp

L’incontro con Johnny Depp è avvenuto sul set di The Rum Diary. Un colpo di fulmine che ha portato l’attore a lasciare Vanessa Paradis, madre dei suoi due figli, iniziando una relazione con Amber Heard. I due, insieme dal 2012, si sono sposati nel 2015, per poi divorziare 15 mesi dopo. A richiederlo è stata lei, che lo ha accusato di violenze e maltrattamenti di vario genere. Ha dichiarato d’aver temuto per la sua vita.

Le sue parole hanno spinto l’attore, dopo il divorzio che ha portato 7 milioni di dollari nelle tasche dell’attrice, a farle causa per diffamazione, chiedendo danni per 50 milioni di dollari. Nell’aprile 2022 ha inizio il processo, seguito dai media, che ha portato il web a schierarsi palesemente con Johnny Depp. La giuria dei social si è già espressa, in maniera spesso violenta, il che fa presagire grandi difficoltà nella carriera della Heard nei prossimi anni.