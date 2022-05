Il traditore stasera in tv: trama e cast

- Advertisement -

Il traditore è un film del 2019 diretto da Marco Bellocchio con Pierfrancesco Favino, ispirato alla vera storia del boss mafioso Tommaso Buscetta.

Nella settimana in cui si ricorda l’attentato di Capaci che costò la vita, tra gli altri, a Giovanni Falcone, viene riproposto in tv Il traditore, pluripremiato film diretto nel 2019 da Marco Bellocchio, che racconta la storia del primo grande pentito di mafia in Italia, Tommaso Buscetta, qui interpretato da Piefrancesco Favino.

Il traditore: la trama del film

Nella Sicilia degli anni Ottanta, i Corleonesi stanno prendendo il controllo di Cosa Nostra attraverso un uso della violenza mai visto prima. Nel frattempo, il gangster Tommaso Buscetta, legato alla parte perdente della mafia siciliana e ora rifugiatosi in Brasile, viene arrestato e rimandato in Italia.

Conosciuto il giudicie Giovanni Falcone, che si occupa delle indagini sui Corleonesi, Buscetta accetta di diventare il primo collaboratore della giustizia italiana contro Cosa Nostra, aprendo un processo destinato a fare storia.

Il traditore: il cast del film

Un grande cast a disposizione di Marco Bellocchio, per questo affresco su Cosa Nostra che ruota attorno alla figura di Tommaso Buscetta, magistralmente interpretato da Pierfrancesco Favino, candidato anche a un European Film Award come miglior attore per questo ruolo.

PIEFRANCESCO FAVINO – Tommaso Buscetta

MARIA FERNANDA CANDIDO – Maria Cristina de Almeida Guimarães

FABRIZIO FERRACANE – Pippo Calò

FAUSTO RUSSO ALESI – Giovanni Falcone

LUIGI LO CASCIO – Salvatore Contorno

GOFFREDO MARIA BRUNO – Stefano Bontate

NICOLA CALÌ – Totò Riina

GIOVANNI CALCAGNO – Gaetano Badalamenti

BEBO STORTI – avv. Franco Coppi

GABRIELE CICIRELLO – Benedetto Buscetta

PARIDE CICIRELLO – Antonio Buscetta