Johnny Depp Patrimonio com’era prima di conoscere Amber Heard

Il processo di Johnny Depp e Amber Heard fa parlare il mondo. Scopriamo qual era il patrimonio dell’attore prima del matrimonio.

Johnny Depp rimpiange senza dubbio d’aver mai incontrato Amber Heard, d’averla sposata e per lei lasciato la madre dei suoi figli, Vanessa Paradis. Maledetto fu il set di The Rum Diary, dove tutto ha avuto inizio. Quella con l’attrice è stata una relazione tossica, che ha portato a due processi, di cui uno per diffamazione in corso. Mente, corpo e finanze sono state colpite. Quanto ha perso Johnny Depp della sua fortuna dopo il matrimonio?

Johnny Depp patrimonio prima di Amber Heard

La prima parte degli anni Duemila è stata decisamente fortunata per Johnny Depp, richiestissimo a Hollywood. Il franchise di Pirati dei Caraibi gli ha fatto guadagnare così tanti soldi da poter spendere 3 milioni per un’isola privata e 8 milioni per uno yacht in un colpo solo, senza battere ciglio. La sua fama l’ha portato a ottenere una fama tale da guadagnare incredibili cachet anche per film che non hanno ottenuto grande successo al botteghino. Basti pensare ai 20 milioni per The Tourist, così come i 15 milioni per The Rum Diary. Sono stati invece 18 i milioni per Charlie e la fabbrica di cioccolato, mentre il ruolo di Grindelwald, interpretato per un poco più di un film, gli è valso 16 milioni di dollari. Tirando un po’ le somme, pare il patrimonio di Johnny Depp sia oggi pari a 150-200 milioni di dollari, mentre fino a qualche anno fa era attestato intorno ai 300 milioni. Per il divorzio da Amber Heard ha dovuto versarle 7 milioni. L’attrice ha annunciato d’aver devoluto tutto in beneficenza ma in tribunale è stato dimostrato come ciò non sia avvenuto. Per ora si tratta soltanto di una promessa.