Mahmood in concerto a Padova: scaletta

Mahmood prosegue il proprio tour e fa tappa a Padova: scopriamo la scaletta del concerto.

Mahmood continua la propria avventura in giro per l’Italia ed è pronto a sbarcare a Padova, dove sarà di scena al Gran Teatro Geox. Il concerto è stato rinviato a causa della concomitanza con l’Eurovision Song Contest, dove l’artista ha partecipato insieme a Blanco dopo la vittoria a Sanremo con Brividi. Con un ritardo di qualche settimana, dunque, Mahmood ha l’occasione di esibirsi a Padova e sono ancora disponibili alcuni biglietti per assistere al concerto, acquistabili come al solito sul sito di TicketOne o presso i rivenditori autorizzati. Un’ottima opportunità per chi vuole prendere la decisione last minute di assistere al concerto di Mahmood.

L’artista, dopo la data di Padova, tornerà a fare un’incursione in Europa, con un concerto in Polonia, a Varsavia. Mahmood era stato protagonista in Europa nella sua prima parte del tour, prima dell’esperienza all’Eurovision, poi ha iniziato il suo percorso in Italia, che lo ha portato nelle principali città della penisola come Milano, Napoli, Firenze e Roma. Ora è il turno di Padova, pronta ad accogliere Mahmood.

Mahmood: la scaletta del concerto di Padova

Mahmood sarà di scena mercoledì 25 maggio al Gran Teatro Geox di Padova. Come nelle precedenti date del tour, Mahmood porterà sul palco le canzoni del suo ultimo album, Ghettolimpo, che raccoglie alcuni importanti brani come Rubini, Inyuasha e Dorado. Brani che vedremo nella scaletta del concerto di Padova, accanto ad altri successi del passato come Soldi, brano con cui Mahmood ha vinto per la prima volta il Festival di Sanremo.

Andiamo a vedere dunque quali sono le canzoni che fanno parte della scaletta del concerto di Padova di Mahmood:

Dei

Ghettolimpo

Klan

Baci dalla Tunisia

Inyuasha

Il Nilo nel Naviglio

Eternantena

Dorado

Remo

Gioventù bruciata

Icaro è libero

Kobra

Rubini

Karma

T’amo

Barrio

Talata

Rapide

Brividi

Soldi